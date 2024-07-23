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Минэнерго взяло под контроль обновление энергосистемы на юге России

Минэнерго взяло на контроль усиление мощностей на юге России после ЧП на АЭС
Ведомство берет под контроль обновление и строительство инфраструктуры электроснабжения в Ростовской области, сообщил министр. В июле из-за аварии на Ростовской АЭС возникли перебои с электричеством в семи регионах на юге России
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минэнерго взяло под контроль обновление и развитие электрогенерации в Ростовской области на фоне массовых отключений электричества, заявил глава ведомства Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба министерства в телеграм-канале.

Министр провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. На ней чиновники обсудили вопросы энергоснабжения региона, а также юга России.

Цивилев подчеркнул, что ведомство берет под особый контроль ход обновления и строительства новых электростанций и соответствующей инфраструктуры в Ростовской области.

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«Надежное энергоснабжение потребителей объединенной энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, остается на особом контроле Министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона», — сказал он.

Чтобы повысить надежность электроснабжения, в частности, требуется установить автотрансформаторы на подстанции «Ростовская» и ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок. Необходимо также модернизировать генерирующее оборудование на Новочеркасской ГРЭС, уточнил министр.

Днем 16 июля на фоне жары в энергосистеме юга России был установлен абсолютный исторический рекорд потребления мощности — 20 954 МВт. Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. После этого проблемы с электричеством возникли в самом регионе, а также в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму и Севастополе.

Утром 17 июля Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения на юге России. Однако отключения в Ростовской области и других регионах продолжились. В АО «Донэнерго», в частности, пояснили, что отключения необходимы, чтобы в энергосистеме не возникало новых аварий.

По информации Минэнерго, из-за аномальной жары потребление электроэнергии на юге России выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Только в Ростовской области оно увеличилось на 17,5%.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минэнерго отключение электричества Ростовская область перебои аномальная жара Сергей Цивилев
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