В Краснодаре дали свет в район, где из-за отключений митинговали жители
В Краснодаре восстановили электро- и водоснабжение многоквартирных домов в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна, жители которых в первой половине дня 20 июля вышли на стихийный митинг из-за отключения света и воды. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов, который ранее прибыл к возмущенным жителям.
«Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию», — рассказал Наумов.
Жители перекрыли улицу Кирилла Россинского, которая перпендикулярна улицам Крузенштерна и Соловьева. Один из них рассказал, что свет отключали каждый день. «Сутки света не было сейчас, жара выше 40 градусов, домов 10–15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир», — сказал он.
Наумов отмечал, что для устранения аварии было необходимо протянуть новый электрокабель. Приехав к жителям, он пообещал, что не уедет, пока в их домах вновь не будет света и воды. «Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал он.
Южные регионы России в последние недели сталкиваются с проблемами с электроснабжением на фоне жаркой погоды и повышенных нагрузок на энергосистему. 16 июля, когда отключился один из энергоблоков Ростовской АЭС из-за неполадок на турбогенераторе, проблемы со светом затронули семь регионов — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Дагестан, Крым, а также Севастополь.
В Ростовской области несколько дней действовали графики временных отключений из-за перегрузок в сетях. Портал 161.ru передавал, что 19 июля некоторые жители Батайска под Ростовом протестовали у офиса «Донэнерго» из-за отключений.
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