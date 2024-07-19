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Политика ,  
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Ростовские власти четвертый день подряд предупредили об отключениях света

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Ростовской области вновь предупредили местных жителей об ожидаемых отключениях электроэнергии из-за перегрузок в сетях, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он отметил, что отключения будут временными и обусловлены они «дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления».

Голубев добавил, что главам городов и районов поручено установить генераторы, чтобы не прерывалась работа объектов жизнеобеспечения, а также по заявкам жителей подвозить питьевую воду.

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Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Ограничения вводятся в регионе уже четвертый день подряд из-за жары.

В АО «Донэнего» уточнили, что отключения нужны для того, чтобы оборудование не выходило из строя и не было аварийных ситуации в энергосистеме Юга. Поэтому с 10:50 в пятницу введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности.

«При нормализации электрических режимов незамедлительно восстанавливается электроснабжение потребителей», — заверили в организации.

Системы генерации испытывают большие нагрузки из-за жары, которая в регионе доходит до 39 градусов Цельсия.

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Теги
Ростовская область энергоснабжение отключение электричества
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