Ростовские власти четвертый день подряд предупредили об отключениях света

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Ростовской области вновь предупредили местных жителей об ожидаемых отключениях электроэнергии из-за перегрузок в сетях, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он отметил, что отключения будут временными и обусловлены они «дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления».

Голубев добавил, что главам городов и районов поручено установить генераторы, чтобы не прерывалась работа объектов жизнеобеспечения, а также по заявкам жителей подвозить питьевую воду.

Ограничения вводятся в регионе уже четвертый день подряд из-за жары.

В АО «Донэнего» уточнили, что отключения нужны для того, чтобы оборудование не выходило из строя и не было аварийных ситуации в энергосистеме Юга. Поэтому с 10:50 в пятницу введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности.

«При нормализации электрических режимов незамедлительно восстанавливается электроснабжение потребителей», — заверили в организации.

Системы генерации испытывают большие нагрузки из-за жары, которая в регионе доходит до 39 градусов Цельсия.