Как жители Краснодара вышли на митинг из-за отключения света. Видео

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Утром 20 июля жители микрорайона Россинского в Краснодаре перекрыли одну из улиц из-за ежедневных отключений света. На митинг приехал мэр города Евгений Наумов и пообещал никуда не уходить, пока проблема не будет решена.

На видеозаписи слышно, как митингующие возмущенно задают главе города вопросы по поводу отключений электроэнергии.

«Почему только наш кабель все время лопается?» — говорит одна из митингующих. «Наши дома разве самые мощные по сравнению с другими?» — спрашивает женщина.

«Разбираться будем», — отвечает Наумов.

По словам местного жителя, свет в микрорайоне регулярно отключают «уже полтора месяца».

«Какие-то аварии, какие-то поломки... Никто не может дать обратную связь», — рассказывает мужчина. По его словам, последние десять дней свет отключают без предупреждения.

«Последней каплей стало то, что мы больше суток сидим без электричества. <...> Накипело, все пришли сюда перекрыть дорогу, чтобы на нас обратили внимание», — поделился митингующий.

Ухудшение ситуации со светом в регионе может быть связано с тем, что 16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. В результате три района Краснодара попали в зону временного отключения электроэнергии. Сбой на АЭС также затронул ряд южных регионов России, в том числе Ростовскую область, Ставропольский край, Крым, Кабардино-Балкарию, Дагестан и Карачаево-Черкесию.