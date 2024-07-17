Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на Ростовской АЭС
На юге России восстановили электроснабжение, сообщает Минэнерго. Всем потребителям, которых затронули графики временного отключения, подали напряжение.
Накануне, 16 июля, один из энергоблоков Ростовской атомной электростанции отключился из-за неполадок на турбогенераторе. Сбой затронул ряд южных регионов, временные графики ограничения потребления вводили в том числе в Ростовской области и Ставропольском крае.
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