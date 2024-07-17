Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на Ростовской АЭС

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

На юге России восстановили электроснабжение, сообщает Минэнерго. Всем потребителям, которых затронули графики временного отключения, подали напряжение.

Накануне, 16 июля, один из энергоблоков Ростовской атомной электростанции отключился из-за неполадок на турбогенераторе. Сбой затронул ряд южных регионов, временные графики ограничения потребления вводили в том числе в Ростовской области и Ставропольском крае.

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