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Минэнерго заявило о рисках введения графиков отключений на юге России

Минэнерго: риски введения графиков отключений из-за жары на юге России остаются
Масштабные отключения затронули юг России накануне, после того как один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за неполадок. Работу АЭС восстановили, однако в Минэнерго предупредили о рисках повторных отключений
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Риски ввода графиков ограничения энергоснабжения на юге России на фоне рекордно высоких температур остаются, заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что ситуация с дефицитом мощности, наблюдаемая в южных регионах, связана в том числе с ремонтами генерирующего оборудования, совпавшими с максимумами потребления. «Вчера произошла ситуация в энергосистеме юга, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях», — отметил замминистра.

По его словам, Минэнерго сегодня пытается «помочь» энергосистеме, минимизировав объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним максимумам. Он добавил, что со стабилизацией работы Ростовской АЭС и запуском из ремонтов блоков Новочеркасской ГРЭС «ситуация будет более благоприятная».

«Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется. Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями. Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы», — рассказал замминистра.

Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на Ростовской АЭС
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. После этого проблемы с электричеством возникли также в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму и Севастополе. К утру 17 июля электроснабжение на юге России было восстановлено, сообщало Минэнерго.

Системный оператор Единой энергетической системы позднее уточнил, что днем 16 июля на фоне жаркой погоды в энергосистеме юга России был установлен абсолютный исторический рекорд потребления мощности — 20 954 МВт. Рост показателей оператор объяснил наплывом туристов и повсеместным использованием кондиционеров и холодильного оборудования.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
подача электроэнергии Минэнерго отключение электричества юг России жара
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