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Памфилова объяснила удаление опроса ЦИК «бедненькой девочкой»

Опрос в соцсетях о многодневном голосовании удалила «неопытная девочка», испугавшаяся мата в комментариях, заявила Памфилова. Она добавила, что ее слова о распоряжении снять пост «переврали»
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что сотрудник случайно удалил прошлый опрос об удобстве многодневного голосования. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

«Просто бедненькая девочка, неопытная, которая сидела администратором, когда в Twitter пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все. Я об этом не знала, мы вообще не знали, что они вывесили эти опросы, тем более не знали, что убрали. Поэтому я сказала: глупостью было вывешивать, но еще большей глупостью было убирать», — сказала Памфилова.

После случившегося глава ЦИК, по ее словам, сама распорядилась вывесить новый опрос. «Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым. Пусть висит на всеобщее счастье», — сказала она.

ЦИК вернула опрос о многодневном голосовании вопреки критике Памфиловой
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Изначально опрос об удобстве голосования был размещен на странице ЦИК в Twitter 21 июля. По опубликованным скриншотам, около 93% пользователей не поддержали практику многодневного голосования, позже пост со страницы ЦИК исчез, писал TJournal.

Через два дня Памфилова, комментируя ситуацию, пояснила, что сотрудники Центризбиркома, которые разместили опрос о многодневном голосовании, «сделали глупость», так как в опросах в соцсетях «соревнуются боты». «Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — заявила Памфилова радиостанции «Говорит Москва».

Но позднее она сообщила, что ее слова переврали. «Я не давала интервью, я отказалась, они просто из разговора взяли и передали неточно. Меня переврали», — сказала Памфилова.

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Политика
Элла Памфилова

Памфилова 9 июля доложила президенту Владимиру Путину о том, что ЦИК обсуждает возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней, а не одного. К такой идее Центризбирком пришел после проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое длилось неделю.

«Опросили людей — оказалось, им очень понравились те процедуры, которые мы предложили. Может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность, может быть, два или три дня», — заявила Памфилова.

Законопроект о многодневном голосовании уже одобрили Госдума и комитет Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Согласно ему, голосование на выборах любого уровня в России может длиться до трех дней. Теперь одобрить законопроект должен сам Совет Федерации, а затем президент.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Элла Памфилова, поправки в Конституцию
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