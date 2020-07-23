Памфилова объяснила удаление опроса ЦИК «бедненькой девочкой»

Опрос в соцсетях о многодневном голосовании удалила «неопытная девочка», испугавшаяся мата в комментариях, заявила Памфилова. Она добавила, что ее слова о распоряжении снять пост «переврали»

Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что сотрудник случайно удалил прошлый опрос об удобстве многодневного голосования. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

«Просто бедненькая девочка, неопытная, которая сидела администратором, когда в Twitter пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все. Я об этом не знала, мы вообще не знали, что они вывесили эти опросы, тем более не знали, что убрали. Поэтому я сказала: глупостью было вывешивать, но еще большей глупостью было убирать», — сказала Памфилова.

После случившегося глава ЦИК, по ее словам, сама распорядилась вывесить новый опрос. «Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым. Пусть висит на всеобщее счастье», — сказала она.

Изначально опрос об удобстве голосования был размещен на странице ЦИК в Twitter 21 июля. По опубликованным скриншотам, около 93% пользователей не поддержали практику многодневного голосования, позже пост со страницы ЦИК исчез, писал TJournal.