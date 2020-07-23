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Политика ,  
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Комитет Совета Федерации одобрил закон о многодневном голосовании

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил проект закона о многодневном голосовании. Трансляцию заседания вел канал верхней палаты парламента России в YouTube.

Таким образом, палате рекомендовали одобрить 24 июля закон об изменениях в избирательное законодательство, который предусматривает голосование на выборах и референдумах в течение не только одного, но и двух или трех дней.

Ранее, 21 июля, Государственная дума в третьем чтении поддержала законопроект о многодневном голосовании. Согласно ему, решение о проведении многодневного голосования должна принять соответствующая избирательная комиссия в течение десяти дней после назначения выборов.

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
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Элла Памфилова

ЦИК России 21 июля разместила в Twitter и «ВКонтакте» опрос с целью узнать, считают ли россияне удобной практику голосования в течение нескольких дней. Большинство его участников выбрали ответ «нет». Позднее пост с опросом был удален.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила удаление постов тем, что подобные опросы в соцсетях — это «соревнования ботов» и одерживает победу тот, у кого их больше. Она назвала результаты опроса нерепрезентативными, его размещение — глупостью, а сотрудников, которые это сделали, — неграмотными.

Новый закон вступит в силу при условии одобрения Советом Федерации и подписания президентом России. При этом его можно будет применить только к тем выборам, которые были назначены после вступления закона в силу.

Теги: Совет Федерации, комитет, законопроект, голосование
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