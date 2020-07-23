Комитет Совета Федерации одобрил закон о многодневном голосовании

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил проект закона о многодневном голосовании. Трансляцию заседания вел канал верхней палаты парламента России в YouTube.

Таким образом, палате рекомендовали одобрить 24 июля закон об изменениях в избирательное законодательство, который предусматривает голосование на выборах и референдумах в течение не только одного, но и двух или трех дней.

Ранее, 21 июля, Государственная дума в третьем чтении поддержала законопроект о многодневном голосовании. Согласно ему, решение о проведении многодневного голосования должна принять соответствующая избирательная комиссия в течение десяти дней после назначения выборов.

ЦИК России 21 июля разместила в Twitter и «ВКонтакте» опрос с целью узнать, считают ли россияне удобной практику голосования в течение нескольких дней. Большинство его участников выбрали ответ «нет». Позднее пост с опросом был удален.