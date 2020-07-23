ЦИК вернула опрос о многодневном голосовании вопреки критике Памфиловой

23 июля глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сотрудники избиркома, которые разместили опрос о многодневном голосовании, «сделали глупость», поскольку в опросах в соцсетях «соревнуются боты». «Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — сказала Памфилова.

21 июля Госдума приняла законопроект, согласно которому голосование на выборах любого уровня в России можно будет проводить в течение как одного дня, так и двух или трех. 24 июля его одобрил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Закон вступит в силу, если его одобрит Совфед и подпишет президент.