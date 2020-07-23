ЦИК вернула опрос о многодневном голосовании вопреки критике Памфиловой
На странице ЦИК России в Twitter повторно появился опрос об удобстве многодневного голосования. Твит был размещен в 18:03 мск.
По состоянию на около 19:00 мск в опросе приняли участие 10 784 пользователя, причем 95,9% проголосовавших сочли практику голосования в течение нескольких дней неудобной.
В первый раз опрос об удобстве голосования был размещен на странице ЦИК в Twitter 21 июля. Согласно скриншотам с его результатами, около 93% пользователей не поддержали практику многодневного голосования, после чего пост пропал со страницы ЦИК, указывал TJournal.