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ЦИК вернула опрос о многодневном голосовании вопреки критике Памфиловой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На странице ЦИК России в Twitter повторно появился опрос об удобстве многодневного голосования. Твит был размещен в 18:03 мск.

По состоянию на около 19:00 мск в опросе приняли участие 10 784 пользователя, причем 95,9% проголосовавших сочли практику голосования в течение нескольких дней неудобной.

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
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Элла Памфилова

В первый раз опрос об удобстве голосования был размещен на странице ЦИК в Twitter 21 июля. Согласно скриншотам с его результатами, около 93% пользователей не поддержали практику многодневного голосования, после чего пост пропал со страницы ЦИК, указывал TJournal.

23 июля глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сотрудники избиркома, которые разместили опрос о многодневном голосовании, «сделали глупость», поскольку в опросах в соцсетях «соревнуются боты». «Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — сказала Памфилова.

Комитет Совета Федерации одобрил закон о многодневном голосовании
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

21 июля Госдума приняла законопроект, согласно которому голосование на выборах любого уровня в России можно будет проводить в течение как одного дня, так и двух или трех. 24 июля его одобрил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Закон вступит в силу, если его одобрит Совфед и подпишет президент.

Теги: голосование, ЦИК
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