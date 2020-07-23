Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

ЦИК удалил твит с опросом о многодневном голосовании. Большинство участников выбрали ответ «нет», он же лидирует для аналогичного опроса во «Вконтакте». Глава ЦИК объяснила твит неграмотностью сотрудников

Элла Памфилова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость». Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции «Говорит Москва».

Опрос в Twitter ЦИК появился 21 июля. Участникам предложили ответить на вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Пользователи соцсети выложили скриншоты с результатами голосования (они становятся видны пользователю после того, как он проголосовал), где большинство (93%, как следует из скриншота) высказались против, после чего ЦИК удалил пост, пишет TJournal.

Фото: cikrussia / VK

Такой же опрос Центральная избирательная комиссия решила разместить и во «ВКонтакте», но там большинство пользователей сочли трехдневное голосование неудобным. При этом опрос ЦИК по-прежнему доступен по ссылке во «ВКонтакте», тогда как в аккаунте в Twitter такого поста нет. По данным на 11:55 мск, против трехдневного голосования во «Вконтакте» высказались 92,07%, за — 7,93%.