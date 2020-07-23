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Политика ,  
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Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

ЦИК удалил твит с опросом о многодневном голосовании. Большинство участников выбрали ответ «нет», он же лидирует для аналогичного опроса во «Вконтакте». Глава ЦИК объяснила твит неграмотностью сотрудников
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость». Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции «Говорит Москва».

Опрос в Twitter ЦИК появился 21 июля. Участникам предложили ответить на вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Пользователи соцсети выложили скриншоты с результатами голосования (они становятся видны пользователю после того, как он проголосовал), где большинство (93%, как следует из скриншота) высказались против, после чего ЦИК удалил пост, пишет TJournal.

Фото: cikrussia / VK
Фото: cikrussia / VK

Такой же опрос Центральная избирательная комиссия решила разместить и во «ВКонтакте», но там большинство пользователей сочли трехдневное голосование неудобным. При этом опрос ЦИК по-прежнему доступен по ссылке во «ВКонтакте», тогда как в аккаунте в Twitter такого поста нет. По данным на 11:55 мск, против трехдневного голосования во «Вконтакте» высказались 92,07%, за — 7,93%.

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Элла Памфилова

Комментируя удаление твита ЦИКа, Памфилова указала на «неграмотность сотрудников». «Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и [побеждает]. Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — глава ЦИК.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил , что в Кремле видели сообщения СМИ (по поводу опроса). «Мы не располагаем информации о деталях этого опроса. Наверное, аргументировать должны в ЦИКе», — добавил Песков.

Он напомнил, что депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому голосование на выборах любого уровне в России можно будет проводить в течение не только одного дня, но даже двух или трех. «Существуют те, кто высказывают свое отрицательное отношение (к законопроекту), а есть и те, кто поддерживает (его), тем более, что она (система) показала эффективность», — заметил Песков.

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Twitter, ЦИК, Элла Памфилова
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