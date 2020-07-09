Памфилова доложила Путину о рассмотрении идеи проводить выборы в 2-3 дня

Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала об обсуждении возможности голосования на выборах в течение двух-трех дней, а не одного. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».

«После того как прошло общероссийское голосование, социологическими службами было проведено исследование. Опросили людей — оказалось, им очень понравились те процедуры, которые мы предложили. Мы сейчас продумываем [меры], с учетом того, что хоть и гораздо лучше стало, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. <...> Может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность, может быть, два или три дня», — сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК сейчас обдумывает введение мер, «которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают возможность людям проголосовать».

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