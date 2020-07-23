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Кремль предложил не оценивать лозунг «Дегтярева — домой»

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

В Кремле считают, что несмотря на призывы жителей Хабаровского края к отставке врио губернатора региона Михаила Дегтярева, «нужно подождать какое-то время прежде, чем делать давать оценки». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты напомнили, местные жители выходят на протестные акции с лозунгами «Дегтярева домой», а также отметили, что Песков ранее говорил, что при назначении врио глава государства учитывал мнение граждан. В этой связи у Пескова спросили, считают ли в Кремле нужным общение с протестующими.

«Безусловно, от общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много дел, которые требуют решения», — пояснил Песков.

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На вопрос об отношении к призывам отправить Дегтярева в Москву Песков добавил, что «не стал бы обобщающие выводы делать».

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Материал дополняется.

Теги: Хабаровский край, Дегтярев, Дмитрий Песков
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