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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Станислав Кюнер, обвиняемый в участии в преступном сообществе, которое расхищало деньги на работах в «Ново-Огарево», получил 8 лет колонии. Он полностью признал вину
Станислав Кюнер
Станислав Кюнер (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Мосгорсуд приговорил к 8 годам колонии и штрафу в 1,,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резденции главы государства «Ново-Огарево». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Судья в четверг, 23 июля, огласил только вводную и резолютивную часть приговора, а само дело слушалось в закрытом режиме из-за гостайны в материалах.

До приговора Кюнер был на свободе под залог, суд взял его под стражу в зале заседаний, сказал РБК его адвокат Андрей Гривцов. Защита пока не определилась, будет ли обжаловать приговор, это решится после встречи с доверителем в СИЗО, добавил он.

Речь в деле идет о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160УК) на сумму около 1,5 млрд руб., одним из его фигурантов является петербургский миллиардер, владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко. Дело в отношении большинства обвиняемых, в том числе Михальченко, гендиректора «Атэкса» Андрея Каминова и генерала ФСО Игоря Васильева, слушается сейчас во 2-м окружном военном суде. Материалы в отношении Кюнера и еще части фигурантов были выделены в отдельные производства, поскольку они полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Один из них, предприниматель Александр Родионов, уже получил в особом порядке три года колонии.

Одна из основных свидетелей и заявителей по делу «Ново-Огарева», бывшая жена Кюнера Юлия Пасова, указывала, что следствие и суд не стали накладывать арест на имущество обвиняемого, и он, будучи под стражей, а затем под домашним арестом, смог продать свою недвижимость, стоимость которой, по оценкам Пасовой, составляла от 200 до 500 млн руб.

По версии следствия, унитарное предприятие «Атэкс» в 2015 году получило от ФСО заказ на возведение «Объекта 53» — дома приемов в «Ново-Огарево», на работы было выделено 5,7 млрд руб. Работы не были завершены, и ФСО отсудила у «Атэкса» неустойку. В марте 2017 года нарушения при возведении «Объекта № 3» стали предметом уголовного дела.

В деле были эпизоды, связанные также с хищениями на комплексе госдач «Воробьевы горы», резиденции «Горки-9» (ее занимает заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев) и принадлежащий ФСО комплекс Средних торговых рядов по адресу: Красная площадь, 5, рассказывал ранее РБК источник, знакомый с ходом расследования. Эти эпизоды пока не дошли до суда.

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В основу дела легли показания бывшего заместителя директора компании «Климат проф» Бориса Мальцева, который, рассказывая о завышении цен и откатах на стройке и ремонте, перечислял более полутора десятков объектов. Среди них были Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория им. П.И. Чайковского.

Структуры, расхищавшие бюджетные средства на объектах из дела «Ново-Огарева», также упоминаются в громком «деле реставраторов», основным фигурантом которого был бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. В этом деле речь шла об откатах на реставрации Псковского драматического театра, усадьбы фабрикантов Асеевых в Тамбовской области, крепости Фридриха Великого в Калининграде, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, а также Музея космонавтики в Калуге.

Бывший заместитель Мединского заявил о проверке ФСБ хищений в Эрмитаже
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<p>Григорий Пирумов</p>

В июне сотрудники управления «М» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали следователя по особо важным делам центрального аппарата СКР Руслана Миниахметова, который работал в том числе над делом «Ново-Огарева». Ему вменялось получение двух взяток, его преследование было санкционировано главой СКР Александром Бастрыкиным, однако в тот же день генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела против Миниахметова, сочтя его необоснованным. После всего случившегося Миниахметов уволился из СКР.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Ново-Огарево, ФСО, Дмитрий Михальченко, хищения
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