Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Станислав Кюнер, обвиняемый в участии в преступном сообществе, которое расхищало деньги на работах в «Ново-Огарево», получил 8 лет колонии. Он полностью признал вину

Станислав Кюнер (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Мосгорсуд приговорил к 8 годам колонии и штрафу в 1,,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резденции главы государства «Ново-Огарево». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Судья в четверг, 23 июля, огласил только вводную и резолютивную часть приговора, а само дело слушалось в закрытом режиме из-за гостайны в материалах.

До приговора Кюнер был на свободе под залог, суд взял его под стражу в зале заседаний, сказал РБК его адвокат Андрей Гривцов. Защита пока не определилась, будет ли обжаловать приговор, это решится после встречи с доверителем в СИЗО, добавил он.

Речь в деле идет о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160УК) на сумму около 1,5 млрд руб., одним из его фигурантов является петербургский миллиардер, владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко. Дело в отношении большинства обвиняемых, в том числе Михальченко, гендиректора «Атэкса» Андрея Каминова и генерала ФСО Игоря Васильева, слушается сейчас во 2-м окружном военном суде. Материалы в отношении Кюнера и еще части фигурантов были выделены в отдельные производства, поскольку они полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Один из них, предприниматель Александр Родионов, уже получил в особом порядке три года колонии.

Одна из основных свидетелей и заявителей по делу «Ново-Огарева», бывшая жена Кюнера Юлия Пасова, указывала, что следствие и суд не стали накладывать арест на имущество обвиняемого, и он, будучи под стражей, а затем под домашним арестом, смог продать свою недвижимость, стоимость которой, по оценкам Пасовой, составляла от 200 до 500 млн руб.