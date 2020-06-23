Общество , 23 июн, 16:46
0
Первый фигурант дела о хищении на стройке резиденции Путина получил срок
Правительственная резиденция Ново-Огарево
К трем годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима приговорил Мосгорсуд Александра Родионова, ранее заключившего сделку со следствием по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево, сообщает «РИА Новости».
Кроме того, суд назначил Родионову штраф в 500 тыс. руб. и ограничение свободы (после выхода из колонии) на один год.
Материал дополняется