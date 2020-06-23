Первый фигурант дела о хищении на стройке резиденции Путина получил срок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
Как контакт-центр ежедневно обрабатывает 18 тысяч звонков РБК и #CloudMTS, 17:15 ЕСПЧ признал правоту Немцова в споре с Лужковым Политика, 17:13 Путин заявил о «вырванном у эпидемии» времени Политика, 17:10 Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса Общество, 17:09 Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы Общество, 17:02 Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. Прямая трансляция Общество, 17:00 Неслучившееся будущее: какие предсказания фантастов не стали реальностью Футурология, 17:00  В Москве открылись кафе, спортзалы и детские площадки. Фоторепортаж Общество, 16:58  Индекс NASDAQ установил новый исторический максимум Quote, 16:57 Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода Общество, 16:57 ЦОДД предупредил об осложнении движения в Москве накануне Парада Общество, 16:56 Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова Общество, 16:52  Как big data помогает фермерам и сельскому хозяйству Партнерский материал, 16:51 Труд на карантине: как пандемия повлияла на оценки российской безработицы Мнение, 16:51
Общество ,  
0 

Первый фигурант дела о хищении на стройке резиденции Путина получил срок

Правительственная резиденция Ново-Огарево
Правительственная резиденция Ново-Огарево (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

К трем годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима приговорил Мосгорсуд Александра Родионова, ранее заключившего сделку со следствием по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, суд назначил Родионову штраф в 500 тыс. руб. и ограничение свободы (после выхода из колонии) на один год.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ново-Огарево, криминал
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter