Первый фигурант дела о хищении на стройке резиденции Путина получил срок

Правительственная резиденция Ново-Огарево (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

К трем годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима приговорил Мосгорсуд Александра Родионова, ранее заключившего сделку со следствием по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, суд назначил Родионову штраф в 500 тыс. руб. и ограничение свободы (после выхода из колонии) на один год.

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