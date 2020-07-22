Бывший заместитель Мединского заявил о проверке ФСБ хищений в Эрмитаже

ФСБ проверяла стройку для Эрмитажа еще в 2016 году и не нашла состава преступления, заявил экс-замминистра Григорий Пирумов. СК вменяет ему хищение 800 млн руб., а прокуратура требует передать дело в Серпухов

Григорий Пирумов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Следственное управление ФСБ проверяло расходы на строительство нового хранилища для Государственного Эрмитажа в 2016 году и тогда не нашло признаков хищений. Об этом заявил в беседе с РБК бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, которому сейчас Следственный комитет вменяет создание преступного сообщества (ст. 210 УК), мошенничество с 900 млн руб. (ст. 159 УК) и отмывание денег (ст. 174.1 УК) в связи со стройкой для Эрмитажа.

В 2017 году Пирумов был осужден в особом порядке по «делу реставраторов» о хищении 164 млн руб., выделенных на восстановление памятников архитектуры по всей России. Вынесенный Дорогомиловским судом Москвы приговор был мягким: 1,5 года лишения свободы и освобождение в зале суда, поскольку этот срок Пирумов и его сообщники уже отбыли под стражей. «Я сам признал вину тогда. Но это было совершенно другое дело, совершенно другие эпизоды», — заявил собеседник РБК.

Спустя полгода после первого приговора в отношении Пирумова возбудили новое уголовное дело в связи с Эрмитажем. В отличие от первого это дело расследовал Следственный комитет. Кроме того, сейчас экс-чиновник не признает вину. Он находится под домашним арестом.

«То, что сейчас мне вменяют эпизод из того же периода, это странно. Более того, Следственное управление ФСБ, расследуя то дело, видело эпизод по Эрмитажу, не нашло в нем состава преступления и отказалось его расследовать. А потом через три года Следственный комитет взял и нашел состав преступления», — рассказал Пирумов РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу и дирекцию Эрмитажа.