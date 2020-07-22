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Бывший заместитель Мединского заявил о проверке ФСБ хищений в Эрмитаже

ФСБ проверяла стройку для Эрмитажа еще в 2016 году и не нашла состава преступления, заявил экс-замминистра Григорий Пирумов. СК вменяет ему хищение 800 млн руб., а прокуратура требует передать дело в Серпухов
Григорий Пирумов
Григорий Пирумов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Следственное управление ФСБ проверяло расходы на строительство нового хранилища для Государственного Эрмитажа в 2016 году и тогда не нашло признаков хищений. Об этом заявил в беседе с РБК бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, которому сейчас Следственный комитет вменяет создание преступного сообщества (ст. 210 УК), мошенничество с 900 млн руб. (ст. 159 УК) и отмывание денег (ст. 174.1 УК) в связи со стройкой для Эрмитажа.

В 2017 году Пирумов был осужден в особом порядке по «делу реставраторов» о хищении 164 млн руб., выделенных на восстановление памятников архитектуры по всей России. Вынесенный Дорогомиловским судом Москвы приговор был мягким: 1,5 года лишения свободы и освобождение в зале суда, поскольку этот срок Пирумов и его сообщники уже отбыли под стражей. «Я сам признал вину тогда. Но это было совершенно другое дело, совершенно другие эпизоды», — заявил собеседник РБК.

Спустя полгода после первого приговора в отношении Пирумова возбудили новое уголовное дело в связи с Эрмитажем. В отличие от первого это дело расследовал Следственный комитет. Кроме того, сейчас экс-чиновник не признает вину. Он находится под домашним арестом.

«То, что сейчас мне вменяют эпизод из того же периода, это странно. Более того, Следственное управление ФСБ, расследуя то дело, видело эпизод по Эрмитажу, не нашло в нем состава преступления и отказалось его расследовать. А потом через три года Следственный комитет взял и нашел состав преступления», — рассказал Пирумов РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу и дирекцию Эрмитажа.

Весной 2020 года следствие по делу об Эрмитаже было завершено. Генпрокуратура требовала передать его для рассмотрения в один из судов Санкт-Петербурга, однако там не нашли для этого оснований. Дело отправилось в Никулинский суд Москвы, однако заместитель генерального прокурора Виктор Гринь потребовал изменить его подсудность и передать в подмосковный Серпуховской городской суд, поскольку, согласно позиции замгенпрокурора, у Пирумова есть возможность повлиять на столичные суды. В среду, 22 июля, Верховный суд должен рассмотреть вопрос о подсудности дела Пирумова.

«Прокуратура хочет создать препятствия для объективного рассмотрения дела и помешать допросу свидетелей. У нас 60 свидетелей, 45 из них проживают в Москве и ближайшем Подмосковье. Ездить в Санкт-Петербург им затруднительно, да и накладно, ездить в самый отдаленный суд Московской области тоже затруднительно. А мы и защита, наоборот, заинтересованы в том, чтобы все свидетели были допрошены, потому что они дают показания о моей невиновности», — заявил РБК Пирумов.

Подследственный напомнил, что в 2017 году во время производства по первому уголовному делу «та же самая Генпрокуратура направила дело в Дорогомиловский суд Москвы и почему-то ее совершенно не смущало, что московский суд будет предвзято рассматривать это дело». «Потом Московский городской суд удвоил мне срок. О каком моем влиянии на Москву можно говорить? Я был федеральным, а не московским министром, и никакой связи между мной и московской властью нет», — сказал экс-замминистра.

По словам Пирумова, принцип, по которому Генпрокуратура выбрала именно Серпуховской суд, ему не понятен. «Выбор столь экзотичного суда говорит о том, что именно у прокуратуры есть возможность влиять на его решения», — подытожил бывший министр.

Следствие полагает, что в 2015 году Пирумов, тогда замминистра культуры, и начальник департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа. Вскоре был заключен госконтракт с компанией «МехСтройТранс», подконтрольной обвиняемым. В ходе работ было похищено более 900 млн руб., выделенных из бюджета.

Кроме Пирумова по делу проходят владельцы и менеджеры коммерческих компаний Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза. Российские власти добиваются от Австрии выдачи Мазо, покинувшего родину после первого приговора по «делу реставраторов».

В конце 2017 года Верховный суд предложил закрепить в законодательстве возможность менять подсудность уголовных дел, если есть сомнения в беспристрастности местного суда. Он уже несколько раз шел на такие меры: так, в том же году перенес рассмотрение дела петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко в Москву, сочтя, что влиятельный бизнесмен имеет рычаги давления на местных силовиков и суды. Михальченко принадлежит компания «БалтСтрой», фигурировавшая в первом «деле реставраторов».

Пирумов был замминистра культуры с сентября 2015 по декабрь 2016 года, министерство тогда возглавлял Владимир Мединский.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Григорий Пирумов, Минкультуры, Верховный суд, Генпрокуратура
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