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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
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Суд отменил референдум о свалке для московского мусора под Архангельском
Решение о проведении референдума ранее принял Архангельский областной суд. Власти региона подавали на него апелляцию, в итоге Верховный суд отменил решение
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Решение Архангельского областного суда по вопросу референдума о строительстве мусорного полигона для отходов из столицы под станцией Шиес отменено. Такое решение вынес во вторник Верховный суд, сообщает агентство «Северные новости». Апелляцию на решение областного суда подавало правительство региона.

Суд во вторник огласил только само решение, его мотивировочная часть будет обнародована в течение установленного срока, сказал директора правового департамента правительства Архангельской области Игорь Андреечев, добавляет «Эхо Севера». Дело возвращено обратно в Архангельский областной суд, уточнил он.

Общество
Стройку свалки для московского мусора под Архангельском заморозили

Депутаты Архангельского облсобрания ранее дважды отклоняли проведение референдума о строительстве полигона, объясняя это тем, что формулировки вопроса для референдума противоречат федеральному законодательству. Однако Архангельский областной суд не согласился с депутатами и обязал региональную избирательную комиссию провести референдум по вопросу строительства мусорного полигона.

Политика
Путин попросил быть в диалоге с людьми о вывозе мусора в Архангельск

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, облсобрание и прокуратура региона подали апелляцию на решение областного суда в Верховный суд. По их мнению, облсуд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

Строительство свалки «Шиес» было заморожено в мае этого года после протестов в регионе. Президент Владимир Путин отмечал, что вопрос строительства мусорного полигона «Шиес» для отходов из Москвы должен решаться в диалоге с местными жителями.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Архангельская область, мусорный полигон, референдум
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