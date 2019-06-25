Суд отменил референдум о свалке для московского мусора под Архангельском

Суд отменил референдум о свалке для московского мусора под Архангельском

Решение о проведении референдума ранее принял Архангельский областной суд. Власти региона подавали на него апелляцию, в итоге Верховный суд отменил решение

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Решение Архангельского областного суда по вопросу референдума о строительстве мусорного полигона для отходов из столицы под станцией Шиес отменено. Такое решение вынес во вторник Верховный суд, сообщает агентство «Северные новости». Апелляцию на решение областного суда подавало правительство региона.

Суд во вторник огласил только само решение, его мотивировочная часть будет обнародована в течение установленного срока, сказал директора правового департамента правительства Архангельской области Игорь Андреечев, добавляет «Эхо Севера». Дело возвращено обратно в Архангельский областной суд, уточнил он.

Депутаты Архангельского облсобрания ранее дважды отклоняли проведение референдума о строительстве полигона, объясняя это тем, что формулировки вопроса для референдума противоречат федеральному законодательству. Однако Архангельский областной суд не согласился с депутатами и обязал региональную избирательную комиссию провести референдум по вопросу строительства мусорного полигона.