В Хабаровском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре в лагере

В Хабаровском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре в лагере

После гибели ребенка при пожаре в палаточном городке «Холдоми» в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Дело заведено по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают причины пожара.

Возгорание на территории палаточного лагеря в Солнечном районе Хабаровского края произошло в ночь на 23 июля. На момент происшествия в лагере находились 189 детей.

В результате пожара погибла девочка 2008 года рождения. ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу региона сообщил о четырех пострадавших, СК и МЧС — о троих.