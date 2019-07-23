Трое пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей впали в кому

Трое пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей впали в кому

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в состоянии комы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Сергея Фургала.

«Один ребенок погиб, три ребенка в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом, но там состояние среднее, может быть даже между средним и удовлетворительным», — сказал Фургал.

Он добавил, что в больнице есть необходимая аппаратура а также достаточное количество врачей. «Идут видеоконференции с ведущими центрами страны. Должен вылететь из Нижнего Новгорода ведущий специалист по ожогам к нам», — заметил он.

Для родителей пострадавших детей выделено место в больнице, также им должны снять номера в гостинице. С ними работают психологи. Также губернатор распорядился оказать необходимую помощь семье погибшего.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько рассказал РБК, что всего госпитализированы четверо детей. «Один ребенок, девочка, с небольшим поверхностным ожогом, впоследствии была направлена на амбулаторное лечение. Трое в реанимациях, состояние тяжелое, поражения обширные», — заявил министр. Он также отметил, что выехал на место происшествия с двумя бригадами детских реаниматологов и врачей-комбустиологов (ожоговые хирурги).