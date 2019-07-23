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Трое пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей впали в кому

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в состоянии комы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Сергея Фургала.

«Один ребенок погиб, три ребенка в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом, но там состояние среднее, может быть даже между средним и удовлетворительным», — сказал Фургал.

Он добавил, что в больнице есть необходимая аппаратура а также достаточное количество врачей. «Идут видеоконференции с ведущими центрами страны. Должен вылететь из Нижнего Новгорода ведущий специалист по ожогам к нам», — заметил он.

Для родителей пострадавших детей выделено место в больнице, также им должны снять номера в гостинице. С ними работают психологи. Также губернатор распорядился оказать необходимую помощь семье погибшего.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько рассказал РБК, что всего госпитализированы четверо детей. «Один ребенок, девочка, с небольшим поверхностным ожогом, впоследствии была направлена на амбулаторное лечение. Трое в реанимациях, состояние тяжелое, поражения обширные», — заявил министр. Он также отметил, что выехал на место происшествия с двумя бригадами детских реаниматологов и врачей-комбустиологов (ожоговые хирурги).

На сайте регионального ГУ МЧС уточняется, что еще пятерым взрослым была оказана медицинская помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о трех пострадавших и одной погибшей девочке 2008 года рождения.

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ТАСС со ссылкой на местные власти писало, что число жертв пожара в палаточном лагере увеличилось до двух человек, однако позднее власти Хабаровского края опровергли смерть второго ребенка. «По СМИ пошла информация, что погибших двое. Это ошибка. Погиб на данный момент только один ребенок», — сообщила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко, передает агентство. Томченко отметила, что данную информацию подтвердили в Минздраве.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и ищут признаки халатности в работе ответственных за безопасность детей в лагере лиц. Об этом сообщается на сайте СУСК по Хабаровскому краю.

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Так, по факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования, следователи дадут оценку действиям руководства палаточного лагеря и действиям должностных лиц контрольно-надзорных органов.

Кроме того, губернатор заявил, что дал поручение собрать все документы, относящиеся к пожару. «У меня есть масса вопросов, почему в действующем предприятии был организован лагерь, почему были палатки, почему палатки горели как факел, почему не было проверок. Если выяснится, что проверки туда не пускали, то последствия будут по закону, но со всей строгостью», — заметил Фургал.

Пожар на территории лагеря произошел в ночь на 23 июля. Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей. Огонь уничтожил 20 палаток из 26.

Теги: пострадавшие, детский лагерь, палатки, пожар, новости РБК
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В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
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