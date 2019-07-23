Власти заявили об отсутствии у сгоревшего лагеря разрешения на работу

Власти заявили об отсутствии у сгоревшего лагеря разрешения на работу

Палаточный лагерь на территории базы отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае был открыт без разрешения проверяющих комиссий. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил губернатор региона Сергей Фургал, передает ТАСС.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — рассказал он. Фургал отдал распоряжение проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, и изъять все протоколы.

Все пострадавшие при пожаре в лагере дети — из Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении администрации города. Власти определяют объем помощи их семьям.

На сайте правительства Хабаровского края говорится, что работа туркмоплекса «Холдоми» приостановлена. Власти региона выясняют, где могут еще находиться подобные лагеря, отмечается в сообщении.