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Schlumberger $49 (+24,08%) прогноз Cowen к 19.07.20
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Власти заявили об отсутствии у сгоревшего лагеря разрешения на работу

Палаточный лагерь на территории базы отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае был открыт без разрешения проверяющих комиссий. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил губернатор региона Сергей Фургал, передает ТАСС.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — рассказал он. Фургал отдал распоряжение проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, и изъять все протоколы.

Все пострадавшие при пожаре в лагере дети — из Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении администрации города. Власти определяют объем помощи их семьям.

Общество
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

На сайте правительства Хабаровского края говорится, что работа туркмоплекса «Холдоми» приостановлена. Власти региона выясняют, где могут еще находиться подобные лагеря, отмечается в сообщении.

Пожар на территории лагеря произошел в ночь на 23 июля. В результате погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей пострадали. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает местное правительство. Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей.

По данным МЧС, огонь уничтожил 26 палаток из 20. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Теги: Хабаровский край, детский лагерь, Сергей Фургал
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