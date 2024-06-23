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Общество ,  
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«Фонтанка» узнала о задержании связанных с Пригожиным медиаменеджеров

Сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева по делу о вымогательстве, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По информации издания, Метелев и Горбунов обвиняются в том, что вымогали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург», а, а ныне спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Малькевича (он также участвует в выборах в Заксобрание Петербурга от «Единой России»). По словам собеседника газеты, Малькевич написал на них заявление после того, как не удалось их вразумить.

Летом прошлого года стало известно о роспуске медиахолдинга «Патриот», попечительский совет которого возглавлял Евгений Пригожин (погиб в августе 2023 года при крушении бизнесджета Embraer-135 в Тверской области). В медиагруппу входили в том числе Федеральное агентство новостей (ФАН), издания «Невские новости», «Экономика сегодня» и ряд других. Перед тем как объявить о закрытии «Патриота», Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев признал, что в создании медиахолдинга с самого начала участвовал Пригожин.

В феврале прошлого года Пригожин признал, что является создателем «Агентства интернет-исследований» — так называемой «фабрики троллей», фигурировавшей в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу вмешательства в выборы 2016 года. До этого он говорил, что «никак не связан с данной структурой» ФАН и часть близких к нему порталов были связаны с «фабрикой троллей», РБК в 2017 году в своем расследовании рассказывал, как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа», связь с которой Пригожин также отрицал. Официально медиахолдинг «Патриот» был создан в 2019 году.

Материал дополняется
 

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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