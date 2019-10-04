Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа»

Целью «Патриота» названо создание «благоприятного информационного пространства», направленного на развитие России

Евгениий Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Несколько СМИ, которые связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», объединились в медиагруппу «Патриот». Из информации, размещенной на ее сайте, следует, что в состав «Патриота» вошли четыре издания — «Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости».

Ранее на появление сайта «Патриота» обратили внимание «Открытые медиа». Главный редактор «Народных новостей» Анна Смелягина подтвердила РБК, что издание входит в медиагруппу «Патриот».

Главой Попечительского совета «Патриота» на сайте медиагруппы назван Евгений Пригожин. Ранее бизнесмен заявлял РБК, что не имеет никакого отношения к СМИ «фабрики медиа», но «искренне рад за них» и гордится их успехами.

В пятницу в пресс-службе ГК «Конкорд» РБК заявили, что СМИ, объединившиеся в медиагруппу «Патриот», «обратились к Евгению Викторовичу [Пригожину] с предложением стать главой попечительского совета».

«Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился», — цитирует пресс-служба слова Пригожина.