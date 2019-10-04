Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 12:27
Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании Экономика, 18:07 В Калмыкии завели дело против бывшего министра здравоохранения Общество, 18:06 Олимпийская чемпионка Мамун сообщила о рождении ребенка Спорт, 17:59 Как российские потребители оценивают клиентский сервис брендов Pro, 17:55 Активист из Челябинска подал жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в ФСБ Общество, 17:50 Козак заявил о неизменности условий по инвестпроектам Бизнес, 17:41 Полгода непрерывного роста: почему аналитики ждут усиления курса доллара Quote, 17:34 СМИ сообщили о порядка 200 задержанных в ходе протестов в Эквадоре Политика, 17:31 Выращено с помощью инноваций. Дайджест иностранных СМИ Pro, 17:26 Власти Ирана пообещали отпустить задержанную российскую журналистку Общество, 17:20 Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа» Бизнес, 17:19 «Зеленая экономика». Главные события в России 5—11 октября Зеленая экономика, 17:10  Помпео объявил о поставке в Черногорию армейских автомобилей на $36 млн Политика, 17:09 Путину в Тамани показали работу трехвагонного вагоноопрокидывателя Бизнес, 17:02
Бизнес ,  
0 
Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа»
Целью «Патриота» названо создание «благоприятного информационного пространства», направленного на развитие России
Евгениий Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Несколько СМИ, которые связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», объединились в медиагруппу «Патриот». Из информации, размещенной на ее сайте, следует, что в состав «Патриота» вошли четыре издания — «Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости».

Ранее на появление сайта «Патриота» обратили внимание «Открытые медиа». Главный редактор «Народных новостей» Анна Смелягина подтвердила РБК, что издание входит в медиагруппу «Патриот».

Главой Попечительского совета «Патриота» на сайте медиагруппы назван Евгений Пригожин. Ранее бизнесмен заявлял РБК, что не имеет никакого отношения к СМИ «фабрики медиа», но «искренне рад за них» и гордится их успехами.

В пятницу в пресс-службе ГК «Конкорд» РБК заявили, что СМИ, объединившиеся в медиагруппу «Патриот», «обратились к Евгению Викторовичу [Пригожину] с предложением стать главой попечительского совета».

«Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился», — цитирует пресс-служба слова Пригожина.

В то же время представитель пресс-службы отметил, что созданием СМИ, входящих в состав медиагруппы «Патриот», Пригожин не занимался.

Целью создания медиагруппы названо создание «благоприятного информационного пространства», направленного на развитие России. Входящим в «Патриот» изданиям поставлена задача распространять информацию о событиях в России в условиях, когда «антироссийские СМИ» (кто именно относится к этой категории, на сайте «Патриота» не указано) «продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране».

Согласно информации на сайте «Патриота», медиагруппа базируется в ЖК «Лахта Плаза» (Санкт Петербург, Приморский проспект 78, корпус 5). В декабре 2018 года власти США включили ФАН и «Экономику сегодня» в санкционный список, заявив, что оба СМИ входят в «Проект Лахта» — компанию, «финансируемую Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями Concord Management and Consulting и Concord Catering». Concord Management Вашингтон обвиняет во «вмешательстве» в американские выборы.

«Безусловно, если это попадание под санкции США, которые мы считаем незаконными, повлечет за собой какие-то критические ситуации, то мы будем в каждом конкретном случае разрабатывать меры по поддержке этих СМИ», — заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 

Авторы: Евгений Калюков, Владимир Дергачев
При участии: Кирилл Сироткин
Теги: Евгений Пригожин
Материалы по теме
В группе компаний Пригожина отреагировали на введенные США санкции
Политика
США ввели санкции против двух россиян из-за Пригожина
Политика
Суд отклонил иск связанного с Пригожиным издания к Facebook
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter