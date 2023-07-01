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Дело о мятеже Пригожина ,  
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ФАН перед закрытием рассказало историю «фабрики медиа»

Агентство ФАН объявило о закрытии и рассказало историю «фабрики медиа»
Перед объявлением о закрытии медиахолдинга «Патриот» его гендиректор признал, что в его создании с самого начала участвовал Пригожин, а начинали входившие в него медиа с целенаправленной борьбы с оппозицией
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный директор «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев перед тем, как объявить о закрытии медиагруппы «Патриот», чей попечительский совет возглавлялся Евгением Пригожиным, рассказал об истории ее возникновения.

Свой рассказ он начал с того, что история медиагруппы «Патриот» насчитывает всего три года, но история СМИ, которые в нее вошли, «намного глубже».

  • «Первые площадки будущего медиахолдинга появились в 2009 году. Тогда первые 20 комментаторов разместились в поселке «Северный Версаль» (элитный коттеджный поселок в Приморском районе Петербурга близи озера Лахтинский Разлив — РБК). <...> Именно тогда Евгений Пригожин завершал работу над комплексом, где работали блогеры», — начал Зубарев. По его словам, первые комментаторы работали «против оппозиционеров, против Алексея Навального».
  • В 2011 году начала выходить газета «О газетах», агентство «Бизнес-диалог» и другие СМИ, которые сейчас закрыты. «Так появились первые проекты: блогеры, колумнисты», — сказал гендиректора. В 2011 году «работа на государство» продолжилась, поскольку было «важно стратегически» работать против оппозиции, которая «раскачивала государство».

«Противники этой деятельности выпускали расследования, раскрывали сети Евгения Пригожина, его политтехнологов, но в итоге эти сети сумели переиграть так называемых белоленточников», — отметил Зубарев.

  • Перед президентскими выборами медиахолдинг, говорит Зубарев, начал работать особенно активно. «В 2017 году, когда вышло знаменитое расследование РБК, где удивленные сотрудники РБК говорили о том, что медиахолдинг, еще не формальный, стал самым крупным игроком в медиапространстве России. Тогда сайты нашей медиагруппы посещали свыше 60 млн человек ежедневно», — продолжил Зубарев.
  • Позже ряд «наших СМИ», среди которых ФАН, создали медиагруппу «Патриот», в которую вошли сначала 40 партнеров, потом 100, «а сейчас их больше 600», отметил он. Зубарев также заверил, что медиагруппа работала объективно, а позиция Евгения Пригожина ею не освещалась, даже в периоды самых «жестоких нападок» на него.

Он также привел цифры достижений «Патриота»: в 2022 году ресурсы медиагруппы посещали около 80 млн человек в день, сегодня — около 100 млн человек в день. «Общий трафик медиагруппы составляет сейчас 300 млн уникальных посетителей в сутки. Это самая большая медиагруппа в стране», — отметил он.

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После этого Зубарев объявил, что медиагруппа закрывается и уходит из «информационной повестки страны».

Упомянутое Зубаревым расследование РБК было опубликовано в апреле 2017 года. Официально холдинг «Патриот» был образован в 2019 году, Пригожин тогда возглавил попечительский совет группы.

В 2018 году Пригожин заявил РБК, что не имеет никакого отношения к «фабрике медиа», но «искренне рад за них» и гордится их успехами. В январе 2023 года Пригожин признал, что сам создал «фабрику троллей» — «Агентство интернет-исследований». «Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — сказал он тогда.

В день мятежа Пригожина и ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года, Роскомндазор начал блокировать связанные с ним ресурсы «в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже». Против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальный срок по ней — 20 лет заключения. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» блокировали объекты военной инфраструктуры в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.

Позже власти сообщили, что с Пригожиным весь день шли переговоры, в том числе с участием президента Белорусии Александра Лукашенко. В результате тем же вечером Пригожин заявил, что разворачивает свои колонны, которые направлялись к Москве. Владимир Путин предложил вагнеровцам три варианта действий: заключить контракт с Минобороны и продолжить службу, отправиться домой к родным или уехать в Белоруссию.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Евгений Пригожин медиахолдинги «фабрика троллей»
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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