Бизнес попросил Мишустина отменить НДФЛ с зарплат ниже ₽60,6 тыс.
Четверка крупнейших российских бизнес-объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместные предложения по мерам поддержки экономики и населения для ускорения выхода из кризиса и успешного посткризисного развития. Копия письма от 30 апреля есть у РБК, его подлинность подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин, представители «Деловой России» и ТПП.
Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан и подготовить национальный план действий по нормализации деловой жизни. Правительство уже приняло два пакета поддержки экономики, и, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовятся третий и четвертый. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов оценивается в 2,1 трлн руб. Объем выделяемой помощи в России кратно меньше, чем в других странах (США, Европе, Китае) и не позволит в нужной мере поддержать ни население, оказавшееся в критической ситуации, ни бизнес, предупреждали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (.pdf).
Ключевые меры поддержки предприятий, которые бизнес-ассоциации предлагают включить в третий пакет антикризисных мер правительства, разделены на десять блоков — повышение доступности финансовых средств компаний, стимулирование платежеспособного спроса граждан, поддержка занятости, фискальные меры, поддержка малого и среднего бизнеса, регуляторика, обеспечение эффективности применения реализуемых мер поддержки, поддержка производителей комплектующих и поставщиков системно значимых компаний, экология и вывод компаний из режима ограничения деятельности.
Среди основных предложений бизнес-объединений:
- субсидирование кредитов на модернизацию и техническое перевооружение производств в размере ключевой ставки ЦБ (5,5%), а также расширение программы льготных кредитов системообразующим компаниям на пополнение оборотных средств, которую предложил президент, путем увеличения лимита до 10 млрд руб., но не более 10% от оборота компании;
- для поддержки системно значимых компаний введение механизма отсрочки по уплате процентов по кредитам до конца действия карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавируса с последующей капитализацией процентов;
- запуск вечных облигаций госкомпаниями с предоставлением банкам, которые будут их выпускать, 100% госгарантий государства;
- для поддержки населения и стимулирования спроса в экономике бизнес-объединения предложили ввести мораторий на налоговые выплаты, включая НДФЛ, для граждан, чья ежемесячная зарплата не превышает пять МРОТ в месяц (МРОТ в 2020 году равен 12,13 тыс. руб., то есть речь идет об освобождении от НДФЛ зарплат на уровне 60,6 тыс. руб.);
- субсидирование банками и государством льготного периода по уплате процентов по потребительским кредитам на два месяца;
- перенос максимального объема госзакупок на второй квартал 2020 года и разработка госпрограммы адресной помощи населению (товары первой необходимости, продовольствие, социально-бытовые услуги и т.д.) с размещением прямых заказов на предприятиях;
- для поддержки занятости расширить программу зарплатных кредитов для всех предприятий (а не только малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики) под гарантии ВЭБ.РФ для банков, а также субсидирование процентной ставки в размере ключевой ставки при условии сохранения занятости на уровне 85%;
- распространить полугодовые отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия, а для компаний, чья выручка упала более чем на 50% за месяц, ввести налоговые каникулы;
- в два раза поднять порог отнесения компаний к категориям микро, малого и среднего бизнеса как по численности сотрудников, так и по обороту;
- перенести все плановые проверки бизнеса с 2020 год на 2021 год по плану Генпрокуратуры, а все внеплановые проверки отменить или также перенести на следующий год.