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Бизнес попросил Мишустина отменить НДФЛ с зарплат ниже ₽60,6 тыс.

Российские бизнес-объединения направили новое письмо в правительство, в котором предложили ввести мораторий на уплату НДФЛ с зарплат россиян менее 5 МРОТ и распространить отсрочки по налогам и страховым взносам на все предприятия
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Четверка крупнейших российских бизнес-объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместные предложения по мерам поддержки экономики и населения для ускорения выхода из кризиса и успешного посткризисного развития. Копия письма от 30 апреля есть у РБК, его подлинность подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин, представители «Деловой России» и ТПП.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан и подготовить национальный план действий по нормализации деловой жизни. Правительство уже приняло два пакета поддержки экономики, и, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовятся третий и четвертый. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов оценивается в 2,1 трлн руб. Объем выделяемой помощи в России кратно меньше, чем в других странах (США, Европе, Китае) и не позволит в нужной мере поддержать ни население, оказавшееся в критической ситуации, ни бизнес, предупреждали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (.pdf).

Ключевые меры поддержки предприятий, которые бизнес-ассоциации предлагают включить в третий пакет антикризисных мер правительства, разделены на десять блоков — повышение доступности финансовых средств компаний, стимулирование платежеспособного спроса граждан, поддержка занятости, фискальные меры, поддержка малого и среднего бизнеса, регуляторика, обеспечение эффективности применения реализуемых мер поддержки, поддержка производителей комплектующих и поставщиков системно значимых компаний, экология и вывод компаний из режима ограничения деятельности.

Среди основных предложений бизнес-объединений:

  • субсидирование кредитов на модернизацию и техническое перевооружение производств в размере ключевой ставки ЦБ (5,5%), а также расширение программы льготных кредитов системообразующим компаниям на пополнение оборотных средств, которую предложил президент, путем увеличения лимита до 10 млрд руб., но не более 10% от оборота компании;
  • для поддержки системно значимых компаний введение механизма отсрочки по уплате процентов по кредитам до конца действия карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавируса с последующей капитализацией процентов;
  • запуск вечных облигаций госкомпаниями с предоставлением банкам, которые будут их выпускать, 100% госгарантий государства;
  • для поддержки населения и стимулирования спроса в экономике бизнес-объединения предложили ввести мораторий на налоговые выплаты, включая НДФЛ, для граждан, чья ежемесячная зарплата не превышает пять МРОТ в месяц (МРОТ в 2020 году равен 12,13 тыс. руб., то есть речь идет об освобождении от НДФЛ зарплат на уровне 60,6 тыс. руб.);
  • субсидирование банками и государством льготного периода по уплате процентов по потребительским кредитам на два месяца;
  • перенос максимального объема госзакупок на второй квартал 2020 года и разработка госпрограммы адресной помощи населению (товары первой необходимости, продовольствие, социально-бытовые услуги и т.д.) с размещением прямых заказов на предприятиях;
  • для поддержки занятости расширить программу зарплатных кредитов для всех предприятий (а не только малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики) под гарантии ВЭБ.РФ для банков, а также субсидирование процентной ставки в размере ключевой ставки при условии сохранения занятости на уровне 85%;
  • распространить полугодовые отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия, а для компаний, чья выручка упала более чем на 50% за месяц, ввести налоговые каникулы;
  • в два раза поднять порог отнесения компаний к категориям микро, малого и среднего бизнеса как по численности сотрудников, так и по обороту;
  • перенести все плановые проверки бизнеса с 2020 год на 2021 год по плану Генпрокуратуры, а все внеплановые проверки отменить или также перенести на следующий год.

Банк России прогнозирует снижение ВВП России на 4–6% в 2020 году, причем максимальное падение придется на второй квартал, когда российский ВВП упадет на 8%. Динамика восстановления экономики (ЦБ ожидает, что ВВП в 2021 году вырастет на 2,8–4,8%) будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых правительством и регулятором для смягчения последствий пандемии. Уже объявленные правительством меры поддерживают ВВП в размере 2%. «Без этих мер падение, конечно, было бы более глубоким», — признала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По подсчетам РБК, прямая поддержка экономики, в том числе бюджетные расходы на социальные меры для населения, помощь регионам и санитарно-эпидемиологические мероприятия, составляет около 600 млрд руб. Остальная часть — это госгарантии, налоговые отсрочки и послабления для бизнеса. Правительство вынуждено максимально перекладывать бремя расходов, гарантий и выпадающих доходов с федерального бюджета, который в 2020 году станет дефицитным из-за значительных потерь нефтегазовых доходов после обвала цен на нефть.

Кремлевский пакет: кому помогут антикризисные инициативы Владимира Путина
Мнение
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Но федеральные власти не намерены сокращать расходы федерального бюджета, которые в 2020 году заложены в объеме 19,6 трлн руб. Его дефицит по итогам 2020 года может достигнуть 6% ВВП, ожидает ЦБ. Ряд экономистов предложили задействовать средства Фонда национального благосостояния для антикризисной поддержки экономики, но для этого правительству придется изменить бюджетное правило, которое не позволяет направлять средства ФНБ на дополнительные бюджетные расходы.

Автор: Юлия Старостина
При участии: Ольга Агеева
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