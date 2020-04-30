Бизнес попросил Мишустина отменить НДФЛ с зарплат ниже ₽60,6 тыс.

Российские бизнес-объединения направили новое письмо в правительство, в котором предложили ввести мораторий на уплату НДФЛ с зарплат россиян менее 5 МРОТ и распространить отсрочки по налогам и страховым взносам на все предприятия

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Четверка крупнейших российских бизнес-объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместные предложения по мерам поддержки экономики и населения для ускорения выхода из кризиса и успешного посткризисного развития. Копия письма от 30 апреля есть у РБК, его подлинность подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин, представители «Деловой России» и ТПП.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан и подготовить национальный план действий по нормализации деловой жизни. Правительство уже приняло два пакета поддержки экономики, и, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовятся третий и четвертый. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов оценивается в 2,1 трлн руб. Объем выделяемой помощи в России кратно меньше, чем в других странах (США, Европе, Китае) и не позволит в нужной мере поддержать ни население, оказавшееся в критической ситуации, ни бизнес, предупреждали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (.pdf).

Ключевые меры поддержки предприятий, которые бизнес-ассоциации предлагают включить в третий пакет антикризисных мер правительства, разделены на десять блоков — повышение доступности финансовых средств компаний, стимулирование платежеспособного спроса граждан, поддержка занятости, фискальные меры, поддержка малого и среднего бизнеса, регуляторика, обеспечение эффективности применения реализуемых мер поддержки, поддержка производителей комплектующих и поставщиков системно значимых компаний, экология и вывод компаний из режима ограничения деятельности.

Среди основных предложений бизнес-объединений: