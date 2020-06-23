СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

В ТПП предложили уточнить, что считается моментом отпуска лекарства: когда человек покупает его онлайн или получает в руки. Сейчас дистанционно продавать препараты могут аптеки, и отпускать их должны фармацевты, а не курьеры

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Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».

Помимо этого, Федоров предложил уточнить, когда именно происходит момент отпуска лекарства: когда человек покупает его онлайн или уже получает в руки. Это нужно, так как в действующих правилах торговли лекарствами указано, что отпускать препараты покупателю должен именно фармацевт, отметил он.

«Здесь возникает коллизия, поэтому необходимо правовое уточнение этого пункта. Если Минздрав подтвердит, что лекарства должны доставлять исключительно фармацевты, то стоимость их доставки существенно возрастет — на 50%. Ведь количество таких специалистов в стране на порядок меньше, чем курьеров», — пояснил Федоров изданию.

Если онлайн-ретейлерам разрешат продавать лекарства, покупатели смогут получать их быстрее за счет большего числа курьеров у таких компаний и с бесплатной доставкой, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Аптеки не предлагают такое количество различных товаров, как онлайн-ретейлеры, и в итоге часто покупатель не может зараз заказать много товаров и ему приходится платить за доставку только какого-то одного, что выходит дороже, пояснил он, пишут «Известия».