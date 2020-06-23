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СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

В ТПП предложили уточнить, что считается моментом отпуска лекарства: когда человек покупает его онлайн или получает в руки. Сейчас дистанционно продавать препараты могут аптеки, и отпускать их должны фармацевты, а не курьеры
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».

Помимо этого, Федоров предложил уточнить, когда именно происходит момент отпуска лекарства: когда человек покупает его онлайн или уже получает в руки. Это нужно, так как в действующих правилах торговли лекарствами указано, что отпускать препараты покупателю должен именно фармацевт, отметил он.

«Здесь возникает коллизия, поэтому необходимо правовое уточнение этого пункта. Если Минздрав подтвердит, что лекарства должны доставлять исключительно фармацевты, то стоимость их доставки существенно возрастет — на 50%. Ведь количество таких специалистов в стране на порядок меньше, чем курьеров», — пояснил Федоров изданию.

Если онлайн-ретейлерам разрешат продавать лекарства, покупатели смогут получать их быстрее за счет большего числа курьеров у таких компаний и с бесплатной доставкой, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Аптеки не предлагают такое количество различных товаров, как онлайн-ретейлеры, и в итоге часто покупатель не может зараз заказать много товаров и ему приходится платить за доставку только какого-то одного, что выходит дороже, пояснил он, пишут «Известия».

В Москве выдали первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В то же время исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина назвала ограничение, разрешающее в России заниматься продажей лекарств только аптекам, «вопросом заботы о людях». «В некоторых странах правительство допускало ретейлеров к продажам лекарств, ничем хорошим для потребителей это не закончилось. Уровень фальсификата в продажах резко подскакивал, так как у обычных продавцов просто нет опыта работы с препаратами», — отметила она.

В Минздраве и Минпромторге не ответили на запросы издания.

Президент Владимир Путин разрешил дистанционно продавать безрецептурные лекарства в середине марта. Однако, как пояснил член комитета по охране здоровья депутат Александр Петров, президентского указа оказалось недостаточно, чтобы аптеки начали онлайн-продажи, так как еще не были выпущены регулирующие документы.

В результате законопроект об онлайн-продаже лекарств, в том числе рецептурных, был доработан, и 3 апреля Путин подписал его. По закону аптеки не смогут продавать дистанционно только наркотические и психотропные препараты и препараты с объемной долей этилового спирта более 25%.

В то же время ретейлеры Ozon и Wildberries, а также сервис по доставке продуктов на дом «Яндекс.Лавка» сообщили РБК, что тоже готовы приступить к продаже безрецептурных лекарств. Однако гендиректор розничного подразделения «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин тогда отметил, что доставку таких препаратов следует разрешить только временно, на период чрезвычайной ситуации, и только провизором или фармацевтом. «Существует риск, что в ситуации, когда безрецептурные препараты станут доступны для заказа на дом без консультации провизора и фармацевта, люди начнут самолечение», — пояснил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ретейлеры, лекарства, ТПП
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