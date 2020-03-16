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Ретейлеры отреагировали на идею Мишустина о доставке лекарств

Премьер Михаил Мишустин на фоне эпидемии коронавируса поручил ускорить принятие проекта, разрешающего онлайн-продажу и доставку безрецептурных средств. Ряд ретейлеров сообщили, что готовы приступить к работе с такими препаратами
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Регулирование онлайн-продаж безрецептурных лекарств и их доставки важно, так как людям сейчас не просто удобнее покупать в интернете: для многих онлайн-покупка и доставка — единственная возможность получить доступ к необходимым фармацевтическим препаратам и техническим средствам реабилитации. Об этом РБК заявил директор по связям с государственными органами онлайн-ретейлера Ozon Сергей Кучушев.

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«В ожидании момента, когда будут приняты поправки к законодательству, Ozon открыл три аптечных пункта — в Москве, Твери и Петербурге, получив лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Число заказов невелико, поскольку для Ozon это пилот, однако проведение тестирования дает нам уверенность, что наши бизнес-процессы полностью готовы к моменту, когда доставка будет разрешена», — сказал он.

В сервисе доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» РБК также отметили, что готовы к введению онлайн-продаж безрецептурных препаратов. «Мы видим запрос со стороны пользователей на подобную услугу и поддерживаем скорейшее принятие закона. «Яндекс.Лавка» операционно и технически готова к доставке лекарств», — сообщили в сервисе.

О том, что он готов начать работу с безрецептурными лекарствами, РБК заявил и крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries.

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С просьбой ускорить легализацию онлайн-торговли как безрецептурными, так и препаратами, отпускаемыми по электронному рецепту, к Мишустину обратился президент Ассоциации компаний электронной торговли (АКИТ) Артем Соколов. АКИТ попросила правительство утвердить список рецептурных препаратов, «которые можно отпускать в упрощенном порядке на время эпидемии» для профилактики и лечения коронавируса, следует из копии письма, имеющемся в распоряжении РБК.

На фоне распространения новой инфекции глава правительства Михаил Мишустин 16 марта объявил новые меры поддержки экономики. В частности, премьер поручил своему заместителю Татьяне Голиковой ускорить принятие законопроекта, разрешающего онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку.

Правительство также создаст антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., для туристической и авиационной отраслей введут отсрочку по взысканию налогов, а в городах отменят ограничения для транспорта, участвующего в поставках в торговые сети. На таможне для товаров первой необходимости введут «зеленый коридор», а оповещать о ситуации с коронавирусом россиян начнут в том числе через соцсети.

Авторы: Анна Левинская, Анастасия Скрынникова, Виктория Полякова
Теги: ретейлеры, лекарства, коронавирус, Ozon, Wildberries
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