Ретейлеры отреагировали на идею Мишустина о доставке лекарств
Регулирование онлайн-продаж безрецептурных лекарств и их доставки важно, так как людям сейчас не просто удобнее покупать в интернете: для многих онлайн-покупка и доставка — единственная возможность получить доступ к необходимым фармацевтическим препаратам и техническим средствам реабилитации. Об этом РБК заявил директор по связям с государственными органами онлайн-ретейлера Ozon Сергей Кучушев.
«В ожидании момента, когда будут приняты поправки к законодательству, Ozon открыл три аптечных пункта — в Москве, Твери и Петербурге, получив лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Число заказов невелико, поскольку для Ozon это пилот, однако проведение тестирования дает нам уверенность, что наши бизнес-процессы полностью готовы к моменту, когда доставка будет разрешена», — сказал он.
В сервисе доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» РБК также отметили, что готовы к введению онлайн-продаж безрецептурных препаратов. «Мы видим запрос со стороны пользователей на подобную услугу и поддерживаем скорейшее принятие закона. «Яндекс.Лавка» операционно и технически готова к доставке лекарств», — сообщили в сервисе.
О том, что он готов начать работу с безрецептурными лекарствами, РБК заявил и крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries.