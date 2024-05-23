Кассация отменила решение о взыскании с экс-главы Бинбанка 284 млрд руб.

Взыскать эту сумму требовал ЦБ в связи с убытками, причиненными во время санации Бинбанком Рост Банка, оба были лишены лицензии. Это не единственный иск к Шишханову и другому топ-менеджеру Лукину

Михаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Арбитражный суд Московского округа отправил на новое рассмотрение иск о взыскании 283,9 млрд руб. с экс-владельца Бинбанка и Рост Банка Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера Александра Лукина, сообщает «РИА Новости».

Истцы, ЦБ и «Траст», а также ответчики, Шишханов и Лукин, подавали кассационные жалобы на прошлогодние решения Девятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Москвы о взыскании этой суммы с ответчиков. Он отменил судебные акты этих инстанций.

Еще двумя ответчиками по иску выступали другие руководители Рост Банка, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любенцов, но требования ЦБ к ним в 2023-м суды отклонили, потому истец подавал кассацию.

Рост Банк был лишен лицензии в 2017 году, Бинбанк — в 2018-м. До этого оба прошли через санацию: для Рост Банка она была начата в 2014-м, в ней принимал участие Бинбанк, его санация пришлась на 2017-й. Позже Рост Банк был присоединен к «Трасту», а Бинбанк объединили с «Открытием» (эти банки тоже прошли через санацию).

Центробанк подал иск к указанным ответчикам в сентябре 2020 года в связи с убытками, причиненными санацией Рост Банка.

В 2022-м Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Шишханова и Лукина 71 млрд руб. по другому иску ЦБ в пользу «Открытия».

«Траст» тоже предъявлял Шишханову и другим топ-менеджерам требования более чем на 300 млрд руб., по этому иску в 2020-м были арестованы активы банкира и других ответчиков. Это не единственный иск «Траста» к банкиру.

В мае 2023-го Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Шишханова более 83,8 млрд руб. в счет долгов подконтрольной ему компании «Диджитал Инвест». В июле тот же суд признал банкира банкротом, поскольку неисполненные обязательства Шишханова перед кредиторами (более 850 млрд руб.) в 12 тыс. раз превышают стоимость его активов, сообщало «РИА Новости». Глава «Траста» Александр Соколов в интервью РБК в конце прошлого года говорил, что больше 90% долга Шишханова приходится на «Траст», у Шишханова нет «достаточного количества активов для покрытия всей задолженности».