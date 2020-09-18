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Финансы ,  
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«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 306 млрд руб. к бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджменту банка. Ранее подобные иски получили экс-владельцы «Открытия» и ПСБ
Микаил Шишханов
Микаил Шишханов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову, следует из данных сайта картотеки арбитражных дел.

Сумма требований банка составляет 306,5 млрд руб. Содержание документа на сайте не раскрывается. Иск к Шишханову подан на исходе трехлетнего срока исковой давности. Банк забрали на санацию 21 сентября 2017 года.

«Траст» допустил новые претензии по итогам санации Бинбанка
Финансы
Михаил Гуцериев

ЦБ после санации в 2017 году трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — создал банк непрофильных активов на базе своей «дочки» — банка «Траст», куда были переданы плохие долги из санированных кредитных организаций. Всего «Траст» получил активы более чем на 2 трлн руб. и должен вернуть ЦБ 482 млрд руб. до 2023 года.

Иск к Шишханову и топ-менеджменту — последний из исков к руководству трех групп, санированных через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ: Промсвязьбанк подал иск к своим бывшим совладельцам братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым на 282 млрд руб. в конце 2018 года, установив исторический максимум по сумме требований к бывшим владельцам банков, а «Открытие» обновил его, подав иск к бывшему совладельцу Вадиму Беляеву на 289 млрд руб. летом 2019 года. Размер претензий к Шишханову, таким образом, стал рекордным для российской практики.

Бинбанк после санации был объединен с «Открытием», и его проблемные активы, в том числе связанные с «дочерним» Рост-Банком, также были переданы в «Траст» (в связи с этим иск и подан от лица этого банка). В сумме бывшие банкиры получили от теперь уже государственных банков иски на 877 млрд руб.

Шишханов был мажоритарным акционером Бинбанка. Миноритарный пакет принадлежал его дяде — владельцу группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву. У «Траста» были свои претензии к Гуцериеву по итогам санации Бинбанка, но с ним банк непрофильных активов в 2019 году заключил соглашение на 135 млрд руб., согласно которому он выкупает активы на 94 млрд руб. (49% акций А101, пакет акций «Славкалия» и «Сафмар Финансовые Инвестиции», облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста»), а также реструктуризует часть активов, принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд руб.

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Банк непрофильных активов раскрыл условия сделки с Гуцериевым
Бизнес
Михаил Гуцериев

Некоторые из этих активов Шишханов и Гуцериев передавали ЦБ после санации Бинбанка, чтобы закрыть «дыру» в балансе. Шишханов «завел» на баланс Рост-Банка 49% акций девелоперов «А101» и «Интеко», Гуцериев — 25% привилегированных акций «Русснефти».

Reuters оценивал общие претензии к Шишханову и Гуцериеву в 372 млрд руб. Сумма могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленными на спасение Бинбанка.

Микаил Шишханов отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Траст».

Шишханов ранее стал соответчиком по иску «Траста», поданному к основателю O1 Group Борису Минцу и его сыновьям в Высоком суде Лондона.

Автор
Павел Казарновский
«Траст» Микаил Шишханов
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