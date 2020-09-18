«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 306 млрд руб. к бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджменту банка. Ранее подобные иски получили экс-владельцы «Открытия» и ПСБ

Микаил Шишханов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову, следует из данных сайта картотеки арбитражных дел.

Сумма требований банка составляет 306,5 млрд руб. Содержание документа на сайте не раскрывается. Иск к Шишханову подан на исходе трехлетнего срока исковой давности. Банк забрали на санацию 21 сентября 2017 года.

ЦБ после санации в 2017 году трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — создал банк непрофильных активов на базе своей «дочки» — банка «Траст», куда были переданы плохие долги из санированных кредитных организаций. Всего «Траст» получил активы более чем на 2 трлн руб. и должен вернуть ЦБ 482 млрд руб. до 2023 года.

Иск к Шишханову и топ-менеджменту — последний из исков к руководству трех групп, санированных через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ: Промсвязьбанк подал иск к своим бывшим совладельцам братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым на 282 млрд руб. в конце 2018 года, установив исторический максимум по сумме требований к бывшим владельцам банков, а «Открытие» обновил его, подав иск к бывшему совладельцу Вадиму Беляеву на 289 млрд руб. летом 2019 года. Размер претензий к Шишханову, таким образом, стал рекордным для российской практики.