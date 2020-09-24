Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 10:18 Власти Петербурга назвали «приметой пандемии» очереди из машин «скорой» Общество, 10:12 Сбербанк представил новый логотип Финансы, 10:09 В столице за сутки 1304 пациента вылечились от коронавируса Общество, 10:06 Продвижение «на районе»: как устроен локальный маркетинг Pro, 10:02 Правозащитники сообщили о почти 260 задержанных на протестах в Белоруссии Политика, 09:57 Суд арестовал активы экс-руководства Бинбанка по иску на 306 млрд руб. Финансы, 09:48 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 09:48 Пьяный мужчина напал на полицейского в аэропорту Красноярска Общество, 09:44 Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» за €6 млн Спорт, 09:28 Москвичам пообещали «идеальную погоду» в выходные Общество, 09:27 Топ-6 российских вузов по версии сооснователя Genotek Артема Елмуратова РБК и Сбербанк, 09:18 Радулов и Гурьянов не доиграли матч в финале Кубка Стэнли из-за травм Спорт, 09:15 Зачем производители молока ринулись на веганский рынок — Bloomberg Pro, 09:02
Финансы ,  
0 

Суд арестовал активы экс-руководства Бинбанка по иску на 306 млрд руб.

Микаил Шишханов
Микаил Шишханов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Суд в Москве арестовал активы банкира Микаила Шишханова и экс-руководства Бинбанка по иску банка «Траст» на сумму 306,5 млрд руб. Это следует из электронной картотеки

Претензии «Траста» связаны с деятельностью Рост Банка, с 2014 года находившегося на санации у Бинбанка и его дочерних компаний.

Бинбанк сам был отправлен на санацию Центробанком в сентябре 2017 года.

Иск к бывшему руководству Бинбанка банк непрофильных активов «Траст» подал 18 сентября. Иск был подан к бывшему совладельцу Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову.

Позднее в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован еще один иск «Траста» к Шишханову, Лукину и Любенцову, а также к Владимиру Кирюше и иностранным компаниям Forcipe Investments Ltd, Kinetic Services Corp. Сумма иска — 22,7 млрд руб.

«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков
Финансы
Микаил Шишханов

Как объяснял РБК представитель «Траста», претензии связаны с деятельностью Рост Банка, который с 2014 года находился на санации у Бинбанка и его дочерних компаний. После того, как сам Бинбанк ушел на санацию, его проблемные активы, в том числе «дочерний» Рост Банк, также были переданы в «Траст».

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Первый иск подан в связи с одобрением ответчиками сделок, причинивших ущерб банку, в том числе взноса денежных средств в уставные капиталы компаний «Рост Капитал» и «Рост Инвестиции». Их капитал был увеличен на 255 млрд руб., «Траст» посчитал это выводом средств и успешно оспорил сделки в суде. Также претензии «Траста» вызвали сделки, которые, как утверждают в банке, были связанны с приобретением неликвидных ценных бумаг и выдачей невозвратных кредитов.

банки Траст Бинбанк Микаил Шишханов
Материалы по теме
«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков
Финансы
ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд
Финансы
Госбанки обвинили экс-банкиров Шишханова и Беляева в сомнительных сделках
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter