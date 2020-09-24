Суд арестовал активы экс-руководства Бинбанка по иску на 306 млрд руб.

Микаил Шишханов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Суд в Москве арестовал активы банкира Микаила Шишханова и экс-руководства Бинбанка по иску банка «Траст» на сумму 306,5 млрд руб. Это следует из электронной картотеки

Претензии «Траста» связаны с деятельностью Рост Банка, с 2014 года находившегося на санации у Бинбанка и его дочерних компаний.

Бинбанк сам был отправлен на санацию Центробанком в сентябре 2017 года.

Иск к бывшему руководству Бинбанка банк непрофильных активов «Траст» подал 18 сентября. Иск был подан к бывшему совладельцу Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову.

Позднее в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован еще один иск «Траста» к Шишханову, Лукину и Любенцову, а также к Владимиру Кирюше и иностранным компаниям Forcipe Investments Ltd, Kinetic Services Corp. Сумма иска — 22,7 млрд руб.