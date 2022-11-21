Суд по иску ЦБ взыскал ₽71 млрд с экс-владельца Бинбанка Шишханова
Арбитражный суд Москвы по иску Центрального банка взыскал 71,2 млрд руб. с бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова и экс-предправления банка Александра Лукина, сообщили РБУ в пресс-службе суда.
Средства были взысканы в пользу банка «Открытие», к которому сейчас присоединен Бинбанк.
Суд также отклонил требования к другим ответчикам — отвечавшим за кредитование малого и крупного бизнеса членам правления Петру Морсину и Константину Калагину, а также члену совета директоров Кириллу Любенцову.
Изначально этот иск на сумму 85,4 млрд руб. ЦБ в сентябре 2020 года — за несколько дней до истечения срока исковой давности — предъявил к шести ответчикам — Шишханову, другому совладельцу Михаилу Гуцериеву и четырем бывшим топ-менеджерам, включая Лукина.
В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение «Открытия» с Гуцериевым на 14,2 млрд рублей, после чего прекратил производство в отношении него и снизил сумму требований к оставшимся ответчикам.
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