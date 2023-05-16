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Финансы ,  
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С экс-владельца Бинбанка взыскали ₽83,8 млрд в счет долгов его компании

Суд взыскал с экс-владельца Бинбанка Шишханова ₽83,8 млрд в счет долгов «Диджитал Инвеста»
С Михаила Шишханова взыскали более 83,8 млрд руб. в счет долгов компании «Диджитал Инвест», которая принадлежала ему и обанкротилась в 2020 году. В 2021 году суд решил привлечь Шишханова к ответственности по долгам компании
Михаил Шишханов
Михаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бывшего владельца Бинбанка и Рост Банка Михаила Шишханова более 83,8 млрд руб. в счет долгов подконтрольной ему компании «Диджитал Инвест», следует из опубликованного на сайте суда определения.

«Взыскать с ответчика Шишханов М.О. в пользу должника ООО «Диджитал Инвест» <...> 83 847 327 459,23 руб.», — говорится в документе.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, 99,9% «Диджитал Инвест» принадлежит зарегистрированной на Кипре и принадлежащей Шишханову Foaliri Trading Limited. В 2020 году ООО признали банкротом, а обязательства по облигациям на сумму около 82 млрд руб. остались непогашенными.

В 2021 году суд решил привлечь Шишханова к субсидиарной ответственности по долгам «Диджитал Инвеста» после иска конкурсного управляющего компании Максима Лапкина. Было установлено, что «Диджитал Инвест» совершила сделки, направленные на вывод активов в пользу подконтрольных ответчику лиц. В частности, как уточняет «РИА Новости», компания выдала взаймы Burglen Finance Limited более 44,4 млрд руб. от размещения облигаций, а после нескольких сделок получила вместо денег акции Grossgrove Limited рыночной стоимостью более 1,2 млрд руб. Другой заем, на 12,1 млрд руб., выдали Foaliri Trading Limited, и по нему «Диджитал Инвест» получила убыток примерно на 10,8 млрд руб.

В ноябре прошлого года суд по иску Центрального банка взыскал 71,2 млрд руб. с Шишханова и бывшего предправления банка Александра Лукина в пользу банка «Открытие».

Бинбанк основал в конце 1993 года Михаил Гуцериев. В декабре 2014 года банк принял участие в санации группы Рост Банка, на это было предоставлено 35,9 млрд руб. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. Позже Рост Банк присоединился к «Трасту», а Бинбанк объединили с «Открытием».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Микаил Шишханов Бинбанк Рост Банк
ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ
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