С экс-владельца Бинбанка взыскали ₽83,8 млрд в счет долгов его компании

С Михаила Шишханова взыскали более 83,8 млрд руб. в счет долгов компании «Диджитал Инвест», которая принадлежала ему и обанкротилась в 2020 году. В 2021 году суд решил привлечь Шишханова к ответственности по долгам компании

Михаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бывшего владельца Бинбанка и Рост Банка Михаила Шишханова более 83,8 млрд руб. в счет долгов подконтрольной ему компании «Диджитал Инвест», следует из опубликованного на сайте суда определения.

«Взыскать с ответчика Шишханов М.О. в пользу должника ООО «Диджитал Инвест» <...> 83 847 327 459,23 руб.», — говорится в документе.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, 99,9% «Диджитал Инвест» принадлежит зарегистрированной на Кипре и принадлежащей Шишханову Foaliri Trading Limited. В 2020 году ООО признали банкротом, а обязательства по облигациям на сумму около 82 млрд руб. остались непогашенными.

В 2021 году суд решил привлечь Шишханова к субсидиарной ответственности по долгам «Диджитал Инвеста» после иска конкурсного управляющего компании Максима Лапкина. Было установлено, что «Диджитал Инвест» совершила сделки, направленные на вывод активов в пользу подконтрольных ответчику лиц. В частности, как уточняет «РИА Новости», компания выдала взаймы Burglen Finance Limited более 44,4 млрд руб. от размещения облигаций, а после нескольких сделок получила вместо денег акции Grossgrove Limited рыночной стоимостью более 1,2 млрд руб. Другой заем, на 12,1 млрд руб., выдали Foaliri Trading Limited, и по нему «Диджитал Инвест» получила убыток примерно на 10,8 млрд руб.

В ноябре прошлого года суд по иску Центрального банка взыскал 71,2 млрд руб. с Шишханова и бывшего предправления банка Александра Лукина в пользу банка «Открытие».