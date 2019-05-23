В США банкира обвинили в выдаче кредита ради поста в администрации Трампа

В США банкира обвинили в выдаче кредита ради поста в администрации Трампа

По данным следствия, глава Federal Savings Bank Стивен Калк рассчитывал получить в обмен на необеспеченный кредит в $16 млн пост в администрации Дональда Трампа. Его ожидания не оправдались, а банк потерял $12 млн

Стивен Калк (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о предъявлении обвинений американскому банкиру Стивену Калку в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. По данным следствия, занимая пост главы Federal Savings Bank, Калк вынудил своих подчиненных выдать знакомому лоббисту и политконсультанту кредиты на общую сумму $16 млн, рассчитывая получить взамен пост в администрации Дональда Трампа.

Имя получателя кредита в сообщении прокуратуры не раскрыто, однако ранее сообщалось, что $16 млн Federal Savings Bank выдал бывшему руководителю избирательной кампании Трампа Полу Манафорту. В августе 2018 года вице-президент Federal Savings Bank Джеймс Бреннан заявил в суде, что выдать Манафорту необеспеченный кредит в $16 млн его заставил лично Калк.

«Калк злоупотребил доверенными ему полномочиями, одобрив выдачу многомиллионного кредита с высоким риском в попытке извлечь выгоду лично для себя, а именно получить назначение на пост главы армейского департамента Минобороны или другую аналогичную должность в администрации нового президента», — прокомментировала обвинение прокурор Одри Стросс.

Заместитель главы ФБР Уильям Суини отметил, что, пытаясь получить высокий пост в президентской администрации, Калк намеренно проигнорировал «красные флажки» при выдаче кредита.

В сообщении прокуратуры подчеркивается, что после получения кредитов партнер Калка использовал свое влияние, чтобы добиться назначения банкира на пост в Пентагоне (в 2019 году на суде по делу Манафорта один из свидетелей заявил, что тот хвастался своими возможностями назначать нужных людей в Белый дом). По данным ведомства, кандидатура Калка рассматривалась при поисках заместителя главы армейского департамента, однако ему было отказано.