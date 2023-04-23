В Дагестане выявили почти 200 случаев кори

В Дагестане сложилась напряженная, но контролируемая ситуация с корью, обнаружены 188 заболевших. Глава Роспотребнадзора говорила об осложнении ситуации с корью и пациентах в 44 регионах

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В Дагестане корью заболели 188 человек, это лабораторно подтвержденные случае по состоянию на 20 апреля, сообщило в телеграм-канале региональное управление Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. Все заболевшие — не привитые от кори», — говорится в сообщении.

Вторичного распространения кори не произошло, этого удалось достичь благодаря работе противоэпидемиологических бригад в очагах инфекции и адресной работе с отказниками, отмечают в ведомстве. Месяц назад, 20 марта, служба сообщала о 104 заболевших корью в Дагестане, причем 92 из них были детьми, а 101 — не привитые.

Там также уточнили, что среди сотрудников и учеников школ с детскими садами заболевших нет. При этом в середине апреля дагестанское управление Роспотребнадзора сообщало о выявленных нарушениях в частных детских садах, касавшихся профилактики кори. В организациях не обнаружили списков детей, информации о профилактических прививках, а детей принимают после болезни без справок от педиатров.





Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе.



Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

Ситуация с корью осложняется по всей России, к 20 апреля заболевших выявили в 44 регионах страны, сообщал Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова при этом отвергла возможность системных ограничений, указав, что меры принимают локально, где это необходимо.

Ведомство связывает подъем заболевания с мигрантами и большим числом непривитых людей. Кроме того, в трех регионах России заболевшим корью сначала поставили иной диагноз, из-за чего было потеряно время, а пациенты успели передать заболевание большому числу других людей. По словам Поповой, в остальных субъектах страны удается своевременно купировать распространение болезни.





