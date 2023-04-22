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В Роспотребнадзоре назвали охват иммунизации против кори

Роспотребнадзор: охват иммунизации против кори в среднем по стране превышает 95%

Охват иммунизацией против кори в среднем по России превышает 95%, заявили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Такой уровень иммунизации позволяет исключить риски эпидемии, заявили в ведомстве. В некоторых регионах он не достигает целевых значений, что стало одной из причин осложнения ситуации.

«По состоянию на 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что вирус кори отличается генетической стабильностью, его мутации несущественны. Российская вакцина по-прежнему доказывает иммунологическую и эпидемиологическую эффективность.

Рост заражения корью в России связан с периодом цикличности заболевания из-за накопления непривитых людей, объясняли в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в эпидемический процесс включаются непривитые россияне и люди, прибывшие в страну из стран ближнего зарубежья, — около 10% выявленных случаев приходится на мигрантов.

В начале марта Роспотребнадзор зафиксировал рост заражения корью в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов. Случаи также стали выявлять в учебных заведениях. Студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве отправили на недельные каникулы из-за одного случая заболевания. Московский авиационный институт (МАИ) и Московский политех перевели своих студентов на дистанционное обучение.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что корь зарегистрировали уже в 44 регионах, однако никаких системных ограничений «абсолютно не требуется».

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