В ВОЗ назвали признак прохождения пика заболеваемости COVID-19

В России наметилась тенденция к тому, что число новых заразившихся станет уменьшаться, однако говорить о прохождении пика эпидемии можно будет лишь при длительных положительных изменениях, отметили в ВОЗ

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Антивирусные ограничения, введенные в России, работают, и страна в целом справляется с эпидемией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. Однако говорить о прохождении пика заболеваемости можно будет только при длительных положительных изменениях, отметила она, передает «РИА Новости».

«Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика. Пока можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране», — сообщила Вуйнович.

По ее словам, как в России, так и в Москве с 20 апреля наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев заражения. «Это обнадеживает», — отметила представитель ВОЗ.

О том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще впереди, 20 апреля заявил президент Владимир Путин. Он назвал ситуацию с распространением COVID-19 в стране сложной, отметив, что нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик и сократить срок прохождения через плато, когда регистрируется самое большое число новых случаев заражения.