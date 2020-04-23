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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ назвали признак прохождения пика заболеваемости COVID-19

В России наметилась тенденция к тому, что число новых заразившихся станет уменьшаться, однако говорить о прохождении пика эпидемии можно будет лишь при длительных положительных изменениях, отметили в ВОЗ
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Антивирусные ограничения, введенные в России, работают, и страна в целом справляется с эпидемией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. Однако говорить о прохождении пика заболеваемости можно будет только при длительных положительных изменениях, отметила она, передает «РИА Новости».

«Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика. Пока можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране», — сообщила Вуйнович.

По ее словам, как в России, так и в Москве с 20 апреля наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев заражения. «Это обнадеживает», — отметила представитель ВОЗ.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

О том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще впереди, 20 апреля заявил президент Владимир Путин. Он назвал ситуацию с распространением COVID-19 в стране сложной, отметив, что нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик и сократить срок прохождения через плато, когда регистрируется самое большое число новых случаев заражения.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пик в России ожидается в мае. Сейчас прирост заболевших довольно значительный, но стабильности системы здравоохранения он не угрожает, отметил он.

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На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в России Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Как сообщали источники РБК, власти допускают, что майские праздники также могут стать продолжением режима самоизоляции, а дни между ними объявят нерабочими.

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О необходимости продлить ограничительные меры на грядущие праздники заявил и главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Высказывания о том, что Россия достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, преждевременные, поскольку за ситуацией нужно наблюдать не меньше недели, отметил медик.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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