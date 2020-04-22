В Минздраве выступили за продление ограничений на майские праздники

В России следует продлить на майские праздники ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передает ТАСС.

Он привел в пример страны, которые перешли на другую фазу развития эпидемического процесса и не отменили режим самоизоляции. «Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стране эти меры должны быть сохранены», — подчеркнул Брико.

Он назвал преждевременными заявления о том, что Россия достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, и добавил, что за ситуацией следует следить не меньше недели.

Тем не менее, по словам Брико, ситуация с распространением инфекции в стране находится под контролем и взрывного роста новых случаев заболевания не фиксируется. Он отметил, что в основном прирост новых случаев происходит прежде всего в Москве.