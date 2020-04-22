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В Минздраве выступили за продление ограничений на майские праздники

В России следует продлить на майские праздники ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передает ТАСС.

Он привел в пример страны, которые перешли на другую фазу развития эпидемического процесса и не отменили режим самоизоляции. «Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стране эти меры должны быть сохранены», — подчеркнул Брико.

Он назвал преждевременными заявления о том, что Россия достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, и добавил, что за ситуацией следует следить не меньше недели.

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Тем не менее, по словам Брико, ситуация с распространением инфекции в стране находится под контролем и взрывного роста новых случаев заболевания не фиксируется. Он отметил, что в основном прирост новых случаев происходит прежде всего в Москве.

Ранее два источника РБК, знакомых с ходом обсуждения вопроса, сообщили, что власти допускают, что майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а дни между ними объявят нерабочими.

За последние сутки в России выявили 5236 случаев заражения коронавирусом, число инфицированных почти достигло 58 тыс. человек. Число умерших выросло до 513.

В 2020 году россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минздрав, ограничения, майские праздники
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