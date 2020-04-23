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Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заболевших снизилось более чем на 800 человек. Общее количество инфицированных при этом превысило 60 тыс.
Фото: Sebastiao Moreira / EPA / ТАСС
Фото: Sebastiao Moreira / EPA / ТАСС

За последние сутки в России коронавирусом заболели 4774 человека, следует из информации оперативного штаба. Суточное число заразившихся снизилось  второй день подряд.

21 апреля сообщалось о 5642 заболевших. Накануне инфицированными были признаны 5236 человек.

Число погибших от COVID-19 в России достигло 555 человек
Общество
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Общее количество заболевших в стране достигло 62 733 человек.

В оперативном штаба указали, что новые случаи инфицирования были выявлены в 81 регионе страны. В 47,8% случаев выявить болезнь удалось несмотря на отсутствие клинических проявлений.

Выздоровел за сутки 471 человек, а общий показатель за все дни достиг 4891.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
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Больше всего заразившихся за сутки было зафиксировано в Москве – 1959. При этом в столице – как и накануне – число заболевших составило менее половины от всех случаев по стране.

688 человек заболели в Подмосковье, 191 в Санкт-Петербурге. Далее идут Мурманская область (97), ЯНАО (94).

Всего больше всего заразившихся коронавирусной инфекции по прежнему в Москве (33 940), Московской области (7278) и Санкт-Петербурге (2458).

Один случай инфицирования за все время с начала эпидемии был зафиксирован в Ненецком автономном округе.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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