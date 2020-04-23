Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
За последние сутки в России коронавирусом заболели 4774 человека, следует из информации оперативного штаба. Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд.
21 апреля сообщалось о 5642 заболевших. Накануне инфицированными были признаны 5236 человек.
Общее количество заболевших в стране достигло 62 733 человек.
В оперативном штаба указали, что новые случаи инфицирования были выявлены в 81 регионе страны. В 47,8% случаев выявить болезнь удалось несмотря на отсутствие клинических проявлений.