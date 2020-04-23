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Пандемия коронавируса ,  
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Уличных преступлений стало меньше на фоне резкого роста киберпреступности

Общее число преступлений в России в январе—марте 2020 года выросло, по данным МВД, на 4%. Преступлений на улицах стало меньше на 3,3%, а преступлений в интернете — почти вдвое больше
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В первом квартале 2020 года, когда в России началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, в стране сократилось число преступлений, совершаемых в общественных местах, свидетельствуют данные МВД. Согласно отчету ведомства, всего в январе—марте зарегистрировано 153,9 тыс. таких преступлений, что на 1,4% меньше, чем за первый квартал 2019 года. Число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах снизилось сразу на 3,3% (до 84,3 тыс.).

Сокращение числа уличных преступлений произошло на фоне начала введения в марте 2020 года властями различных регионов ограничений, а затем и запретов на проведение массовых мероприятий. Позднее были закрыты школы и другие учебные заведения, пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, стали призывать не выходить из дома, а в конце марта в Москве, а затем и нескольких десятках других регионов был введен режим самоизоляции, в рамках которого выходить на улицу без необходимости запретили уже всем.

По данным МВД, число разбойных нападений на улицах, площадях, в парках и скверах в январе—марте 2020 года сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%, изнасилований и попыток изнасилования — на 31,1%. Сильнее всего число уличных преступлений сократилось в:

  • Северной Осетии — на 53,5%;
  • Чечне — на 30,5%;
  • Адыгее — на 27,4%;
  • Магаданской области — на 25,2%;
  • Псковской области — на 24,5%;
  • Амурской области — на 23,4%;
  • Приморском крае — на 19,5%;
  • Мурманской области — на 19,3%;
  • Чукотском автономном округе — на 17,6%;
  • Кировской области — на 17,2%.

В Ингушетии и Дагестане число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах более чем удвоилось (+130 и 109,3% соответственно).

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Общество
Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press

В то же время МВД зафиксирован резкий роста числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, то есть либо через интернет, либо с использованием средств мобильной связи. За первые три месяца 2020 года их выявлено 101,5 тыс., почти вдвое (на 83,9%) больше, чем в первом квартале 2019 года. В общем объеме преступности их доля выросла в годовом исчислении с 11,2 до 19,9%.

По данным МВД, 78%, или 79,2 тыс., таких преступлений было совершено путем кражи или мошенничества (+92,1% к показателю января—марта 2019 года), а еще 9,7%, или 9,9 тыс. — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств (+67,2%).

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Политика
Фото: ﻿Александр Рюмин / ТАСС

Общее число преступлений в России в январе—марте 2020 года выросло, по данным МВД, на 4%, до 510,5 тыс. Рост числа регистрируемых преступлений зафиксировано в 59 регионах, снижение — в 26. Сильнее всего преступность выросла в:

  • Ингушетии — на 33,4%;
  • Смоленской области — на 29,4%;
  • Еврейской автономной области — на 27,9%;
  • Чукотском автономном округе — на 23,3%;
  • Псковской области — на 20,5%.

В апреле власти регионов начали сообщать о росте уровня преступности в условиях кризиса, вызванного COVID-19. Например, в Казани увеличилось количество грабежей и нападений на продуктовые магазины. В местной полиции признали, что целью преступников становятся продукты и алкоголь. В некоторых российских городах также были зафиксированы нападения на сотрудников службы доставки. Ограбления, когда у курьеров отбирали еду, совершались, в частности, в Санкт-Петербурге, Тольятти, Перми.

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В целях борьбы с ростом преступности кое-где ограничили продажу спиртного. Глава Якутии Айсен Николаев 3 апреля в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» объяснил введение сухого закона на территории четырех районов всплеском преступности во время нерабочих дней. «У нас, к сожалению, в целом в России и в Якутии в частности, когда президент объявил неделю нерабочей, многие решили, что это дополнительные каникулы, дополнительный отпуск. И у нас в четверг-пятницу, как мне докладывали, выросла реализация спиртных напитков более чем в два раза. И, к сожалению, сразу в субботу и воскресенье пошел вверх вал преступности. Были страшные резонансные убийства», — отметил Николаев.

О возможном росте преступности на фоне эпидемии в конце марта написала газета «Известия». В случае значительного сокращения рабочих мест и потери гражданами источников дохода можно ожидать роста числа краж, грабежей, разбойных нападений, сообщил изданию доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют рост преступности в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за эпидемии, однако призвал не сгущать краски. После этого МВД заверило, что «оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой», однако в подтверждение этого сослалось на статистику первого квартала. Как изменится ситуация во втором — пока не ясно.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: криминал, преступность, киберпреступность, МВД
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