Уличных преступлений стало меньше на фоне резкого роста киберпреступности

Общее число преступлений в России в январе—марте 2020 года выросло, по данным МВД, на 4%. Преступлений на улицах стало меньше на 3,3%, а преступлений в интернете — почти вдвое больше

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В первом квартале 2020 года, когда в России началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, в стране сократилось число преступлений, совершаемых в общественных местах, свидетельствуют данные МВД. Согласно отчету ведомства, всего в январе—марте зарегистрировано 153,9 тыс. таких преступлений, что на 1,4% меньше, чем за первый квартал 2019 года. Число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах снизилось сразу на 3,3% (до 84,3 тыс.).

Сокращение числа уличных преступлений произошло на фоне начала введения в марте 2020 года властями различных регионов ограничений, а затем и запретов на проведение массовых мероприятий. Позднее были закрыты школы и другие учебные заведения, пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, стали призывать не выходить из дома, а в конце марта в Москве, а затем и нескольких десятках других регионов был введен режим самоизоляции, в рамках которого выходить на улицу без необходимости запретили уже всем.

По данным МВД, число разбойных нападений на улицах, площадях, в парках и скверах в январе—марте 2020 года сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%, изнасилований и попыток изнасилования — на 31,1%. Сильнее всего число уличных преступлений сократилось в:

Северной Осетии — на 53,5%;

Чечне — на 30,5%;

Адыгее — на 27,4%;

Магаданской области — на 25,2%;

Псковской области — на 24,5%;

Амурской области — на 23,4%;

Приморском крае — на 19,5%;

Мурманской области — на 19,3%;

Чукотском автономном округе — на 17,6%;

Кировской области — на 17,2%.

В Ингушетии и Дагестане число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах более чем удвоилось (+130 и 109,3% соответственно).