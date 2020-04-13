Политика , 13 апр, 12:53
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Кремль предложил не сгущать краски вокруг роста криминала
В Кремле фиксируют рост преступности в стране в связи с ситуацией, которая сложилась в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прогнозы экспертов о росте криминала, сообщает корреспондент РБК.
«Главным образом это фиксируют правоохранительные органы, которые работают с повышенной нагрузкой. Совсем сгущать краски не нужно», — предложил Песков.
Пресс-секретарь главы государства не согласился с тем, что речь может идти о возвращении в 90-е. «У страха глаза велики. Это истеричные проявления, которым не надо поддаваться», — добавил он.
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