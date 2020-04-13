Кремль предложил не сгущать краски вокруг роста криминала

Фото: ﻿Александр Рюмин / ТАСС

В Кремле фиксируют рост преступности в стране в связи с ситуацией, которая сложилась в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прогнозы экспертов о росте криминала, сообщает корреспондент РБК.

«Главным образом это фиксируют правоохранительные органы, которые работают с повышенной нагрузкой. Совсем сгущать краски не нужно», — предложил Песков.

Пресс-секретарь главы государства не согласился с тем, что речь может идти о возвращении в 90-е. «У страха глаза велики. Это истеричные проявления, которым не надо поддаваться», — добавил он.

Материал дополняется