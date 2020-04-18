ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления

Глава ведомства заявил, что численность арестантов в СИЗО превышает лимит. Он попросил председателя Верховного суда ориентировать суды на альтернативы при избрании меры подозреваемым в экономических и нетяжких преступлениях

Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников призвал на время пандемии коронавируса отказаться от ареста людей за преступления небольшой и средней тяжести. С такой просьбой он обратился в письме к председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Копию письма опубликовал Telegram-канал Mash. Источник РБК, близкий ко ФСИН, подтвердил его подлинность.

«В условиях проводимых мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях», — говорится в письме Калашникова.

По его словам, на 1 апреля наполнение 22 следственных изоляторов превышает установленный лимит. Наиболее сложная ситуация, как указал Калашников, наблюдается в учреждениях Москвы, Подмосковья и Крыма.

Он отметил, что 20,6% (3777 человек) от общего числа арестованных, поступающих в СИЗО за месяц (18 338 человек), составляют те, кого хотят привлечь к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести. «Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.