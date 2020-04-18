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Пандемия коронавируса ,  
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ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления

Глава ведомства заявил, что численность арестантов в СИЗО превышает лимит. Он попросил председателя Верховного суда ориентировать суды на альтернативы при избрании меры подозреваемым в экономических и нетяжких преступлениях
Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников призвал на время пандемии коронавируса отказаться от ареста людей за преступления небольшой и средней тяжести. С такой просьбой он обратился в письме к председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Копию письма опубликовал Telegram-канал Mash. Источник РБК, близкий ко ФСИН, подтвердил его подлинность.

«В условиях проводимых мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях», — говорится в письме Калашникова.

По его словам, на 1 апреля наполнение 22 следственных изоляторов превышает установленный лимит. Наиболее сложная ситуация, как указал Калашников, наблюдается в учреждениях Москвы, Подмосковья и Крыма.

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Он отметил, что 20,6% (3777 человек) от общего числа арестованных, поступающих в СИЗО за месяц (18 338 человек), составляют те, кого хотят привлечь к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести. «Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.

Описывая ситуация с числом арестованных в столичных СИЗО, Калашников заявил, что по состоянию на 1 апреля там содержится 9406 человек, из них 1743 (18,5% от общего числа) за преступления небольшой степени тяжести. За месяц это число увеличилось на 2,9% (281 человек).

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Всего за март в московские изоляторы поступило 947 человек, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, из них 256 — привлекаемые за преступления небольшой и средней тяжести (27% от общего числа вновь арестованных), отметил глава ФСИН.

При этом за период с 19 по 26 марта в столичные СИЗО прибыло 256 вновь арестованных, из которых 65 человек (25,4%) за нетяжкие преступления: 13 человек за преступления небольшой тяжести, остальные - средней.

По словам Калашникова, аналогичная ситуация наблюдается в следственных изоляторах Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Крыма и Севастополя. «В связи с изложенным, <...> прошу вас ориентировать суды при избрании (продлении) меры пресечения в отношения лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, а также за преступления в сфере экономики (37 037 человек), рассматривать возможность более широкого применения мер пресечения, альтернативных заключению под стражу», — написал он.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ФСИН России и направил запрос в пресс-службу Верховного суда.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Михаил Юшков
Теги: ФСИН, Верховный суд, Александр Калашников, коронавирус
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