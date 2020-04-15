МВД ответило на сообщения о росте преступности на фоне COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В первом квартале текущего года в России сократилось число изнасилований, разбоев и краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Число изнасилований и покушений на изнасилование за этот период сократилось на 31,1%, а разбоев — на 20,9%, уточнили в ведомстве. Кроме того, на 11,2% упало число краж и на 9,9% — грабежей.

В ведомстве отметили, что также меньше преступлений стало и на улицах, в том числе в парках и скверах. Их число сократилось на 3,3%, «вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер», отмечается в сообщении. Безопаснее стало также и на транспорте, где преступность упала на 10,9%, добавили там.

Ранее ростом преступности из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом власти ряда российских регионов объясняли ограничение продажи алкоголя. Так, зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулев говорил, что количество правонарушений «обострилось» из-за режима самоизоляции. Глава Башкирии Радий Хабиров, где также ограничили продажу алкоголя, заявил, что в случае роста правонарушений, домашнего насилия и случаев пожаров на территории региона введут сухой закон.