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Пандемия коронавируса ,  
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МВД ответило на сообщения о росте преступности на фоне COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В первом квартале текущего года в России сократилось число изнасилований, разбоев и краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Число изнасилований и покушений на изнасилование за этот период сократилось на 31,1%, а разбоев — на 20,9%, уточнили в ведомстве. Кроме того, на 11,2% упало число краж и на 9,9% — грабежей.

В ведомстве отметили, что также меньше преступлений стало и на улицах, в том числе в парках и скверах. Их число сократилось на 3,3%, «вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер», отмечается в сообщении. Безопаснее стало также и на транспорте, где преступность упала на 10,9%, добавили там.

Кремль предложил не сгущать краски вокруг роста криминала
Политика

Ранее ростом преступности из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом власти ряда российских регионов объясняли ограничение продажи алкоголя. Так, зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулев говорил, что количество правонарушений «обострилось» из-за режима самоизоляции. Глава Башкирии Радий Хабиров, где также ограничили продажу алкоголя, заявил, что в случае роста правонарушений, домашнего насилия и случаев пожаров на территории региона введут сухой закон.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что правоохранительные органы фиксируют рост преступности в связи с распространением коронавируса. При этом он отметил, что «сгущать краски не нужно» и о возвращении в 1990-е годы речи не идет.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля
Общество

О возможном росте преступности на фоне эпидемии в конце марта писала газета «Известия». В случае значительного сокращения рабочих мест и потери гражданами источников дохода можно ожидать роста краж, грабежей, разбойных нападений, сообщил изданию доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров. Число мелких хищений из супермаркетов может возрасти с большой долей вероятности, отметил он.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: преступность, коронавирус, Полиция
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