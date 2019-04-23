По данным знакомого с ходом расследования собеседника РБК, все задержанные будут доставлены в Москву, где СК будет ходатайствовать об их аресте. Собеседник РБК говорит, что полковнику Бетуганову также грозят обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и укрывательстве преступлений (ст. 316 УК).

Что известно о дружбе Арашуковых с силовиками

Как рассказывали источники РБК в руководстве КЧР и МВД, одним из основных ресурсов Арашуковых были связи в силовых структурах. «Ни один руководитель местного СК или прокуратуры не был от них независим», — говорил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Главный борец с экстремизмом в КЧР Бетуганов ранее был начальником оперативно-разыскной части в Черкесске и занимался оперативным сопровождением дел об убийствах активиста движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. В причастности к этим убийствам обвинили сенатора Рауфа Арашукова. Тимур Бетуганов был в близких отношениях с Рауфом Арашуковым. «Они очень дружили, поэтому Бетуганов делал все по указке Арашукова», — рассказывала сестра Алана Жукова Алла Камбиева.

Генерал Булатов, также друг сенатора, был среди приглашенных на празднование дня рождения Рауля Арашукова. Через несколько дней после ареста Арашуковых Булатов уволился из СКР.

В начале апреля президент Владимир Путин уволил главу прокуратуры КЧР Александра Терещенко. По словам источников РБК, близких к руководству региона, прокурор также был близок к семье Арашуковых.

Родственники Жукова и Шебзухова много лет пытались добиться расследования дел об их убийствах. В сентябре 2018 года они проводили пикеты у здания регионального следственного управления СКР, требуя возбудить уголовное дело в отношении сенатора. «Следственные управления СКР по Карачаево-Черкесии и Северо-Кавказскому федеральному округу не проверяют информацию о причастности сенатора к заказным убийствам. Следователи «не просто бездействуют, а пытаются исказить ход и результаты следствия и по надуманным основаниям отказывают в привлечении к уголовной ответственности Арашукова», — писали родные погибших в обращении к руководителям федеральных силовых структур и Совета Федерации. ​Ознакомившийся с обращением глава СК Александр Бастрыкин в сентябре забрал расследование в центральный аппарат ведомства.

Как развивается дело Арашуковых

Во вторник Басманный суд Москвы наложил арест на имущество и средства Рауфа Арашукова, его отца Рауля и кузена Руслана, руководителя филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, гендиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова и других фигурантов дела. В частности, под арестом теперь земельный участок, три жилых дома и жилое помещение Арашукова в Карачаево-Черкесии. У Хашукаева помимо недвижимости арестовано три автомобиля.

Рауф Арашуков был задержан в конце января в зале заседаний Совета Федерации в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сенатора обвинили в участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. По решению суда он находится под арестом до конца июня. Сенатор не признает вину и считает дело против него «политическим заказом».

Отца сенатора, советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова задержали тогда же. Следователи считают его лидером преступного сообщества, которое функционировало на Северном Кавказе с 2002 года и похитило у «Газпрома» природный газ на сумму более 31 млрд руб. Он также находится под арестом.

По этому делу задержаны также руководители нескольких региональных газовых компаний — «дочек» «Газпром межрегионгаза». Среди них двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, гендиректор «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань».

12 апреля глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев, который руководил компанией 16 лет, был освобожден от должности «в связи с окончанием контракта» и тут же назначен гендиректором компании «РусХимАльянс» — оператора проекта создания газохимического и СПГ-комплекса в районе Усть-Луги.