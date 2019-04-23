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Дело клана Арашуковых ,  
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Суд арестовал имущество сенатора Арашукова
Суд вынес решение об аресте имущества фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова. Речь идет о домах, земельных участках, квартирах и автомобилях
Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест был наложен на имущество и средства, принадлежащие самому Арашукову, его отцу Раулю и кузену Руслану, руководителю филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузеру Хашукаеву, имущество генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова и других фигурантов.

Так, под арест попали земельный участок, три жилых дома и жилое помещение, принадлежащие Арашукову и расположенные в Карачаево-Черкесии. У Хашукаева помимо недвижимости были арестованы три автомобиля.

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В конце января Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сенатора обвинили в участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. Арашуков был арестован до 30 марта, затем суд продлил арест до конца июня. Сенатор не признает вину и считает дело против него «политическим заказом».

Как заявила адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая, ему удалось вовремя подать декларацию о доходах, несмотря на пребывание в СИЗО. Тем не менее 12 апреля декларация Арашукова в отличие от остальных отчетов сенаторов не была опубликована на сайте верхней палаты. Это может послужить формальным поводом лишить его должности.

23 апреля стало известно, что по делу «клана Арашуковых» в Карачаево-Черкесии задержали начальника центра Э МВД по КЧР Тимура Бетуганова и бывшего и.о. главы регионального СК генерала Казбека Булатова. Бетуганов и Булатов были в дружеских отношениях с Арашуковым и, по версии следствия, в целях непривлечения друзей к уголовной ответственности «превышали свои должностные полномочия».

Общество
ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых

Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
Теги: Рауф Арашуков, Рауль Арашуков, арест, Басманный суд
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