Суд арестовал имущество сенатора Арашукова

Суд вынес решение об аресте имущества фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова. Речь идет о домах, земельных участках, квартирах и автомобилях

Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест был наложен на имущество и средства, принадлежащие самому Арашукову, его отцу Раулю и кузену Руслану, руководителю филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузеру Хашукаеву, имущество генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова и других фигурантов.

Так, под арест попали земельный участок, три жилых дома и жилое помещение, принадлежащие Арашукову и расположенные в Карачаево-Черкесии. У Хашукаева помимо недвижимости были арестованы три автомобиля.

В конце января Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сенатора обвинили в участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. Арашуков был арестован до 30 марта, затем суд продлил арест до конца июня. Сенатор не признает вину и считает дело против него «политическим заказом».