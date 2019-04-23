ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых

В Карачаево-Черкесии оперативники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии задержали начальника центра «Э» МВД по КЧР Тимура Бетуганова и бывшего и.о. главы регионального СК генерала Казбека Булатова

Рауф Арашуков (слева) и ​Тимур Бетуганов (Фото: предоставлено РБК семьей Алана Жукова)

Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова. Также был задержан бывший первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Их подозревают в причастности к противоправной деятельности на территории республики, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник в республиканском правительстве.

«Полковник Бетуганов был задержан рано утром на своем рабочем месте», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Он отметил, что одновременно с задержанием начальника центра «Э» оперативники ФСБ пришли в дом к бывшему сотруднику республиканского управления СКР.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, задержан и бывший и.о. главы управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов.

«Бетуганова в данный момент держат в здании МВД по КЧР в отделе по бандитизму и терроризму и предъявляют ему обвинения. Его задержали сотрудники федеральных СК и ФСБ. Булатова тоже задержали. Еще задержаны два сотрудника СК по КЧР», — сообщил РБК собеседник, близкий к правоохранительным органам КЧР.