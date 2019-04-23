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Дело клана Арашуковых ,  
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ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых
В Карачаево-Черкесии оперативники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии задержали начальника центра «Э» МВД по КЧР Тимура Бетуганова и бывшего и.о. главы регионального СК генерала Казбека Булатова
Рауф Арашуков (слева) и ​Тимур Бетуганов (Фото: предоставлено РБК семьей Алана Жукова)

Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова. Также был задержан бывший первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Их подозревают в причастности к противоправной деятельности на территории республики, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник в республиканском правительстве.

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«Полковник Бетуганов был задержан рано утром на своем рабочем месте», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Он отметил, что одновременно с задержанием начальника центра «Э» оперативники ФСБ пришли в дом к бывшему сотруднику республиканского управления СКР.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, задержан и бывший и.о. главы управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов.

«Бетуганова в данный момент держат в здании МВД по КЧР в отделе по бандитизму и терроризму и предъявляют ему обвинения. Его задержали сотрудники федеральных СК и ФСБ. Булатова тоже задержали. Еще задержаны два сотрудника СК по КЧР», — сообщил РБК собеседник, близкий к правоохранительным органам КЧР.

В пресс-службе регионального управления МВД отказались от комментариев. В региональном управлении СК сообщили РБК, что «не обладают такой информацией».

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Как ранее писал РБК, Бетуганов занимался оперативным сопровождением дел об убийствах зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. В причастности к этим убийствам подозревают сенатора Рауфа Арашукова.

В феврале Бетуганова, Булатова и еще нескольких силовиков вызывали в Москву в Следственный комитет для проведения следственных действий, сообщал РБК со ссылкой на источники.

По словам родственников Алана Жукова, Бетуганов, который девять лет назад был начальником оперативно-разыскной части в Черкесске, состоял в «приятельских отношениях» с Рауфом Арашуковым.

Булатов был другом Рауфа Арашукова, он присутствовал на праздновании дня рождения его отца Рауля Арашукова, рассказывали РБК родственники Жукова. Через несколько дней после ареста Арашуковых Булатов уволился из СКР.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору и давлении на свидетеля. Арашукова подозревают во вхождении в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем, к​оторому, согласно материалам дела, инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб.

По делу арестованы советник главы «Газпром Межрегионгаза» Рауль Арашуков и топ-менеджеры структур компании на Северном Кавказе. Арашуковы называют уголовное дело против себя «заказным».

Авторы: Дмитрий Серков, Елизавета Антонова
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, задержание
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