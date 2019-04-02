Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,32 +0,15 EUR Бирж. 73,18 +0,10 Brent 69,07 +0,67% USD Нал. 65,76 64,98 EUR Нал. 73,73 72,83 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1204 -0,0005 BTC/USD Бирж. 4 851,00 +652,18 IMOEX 2 524,49 +0,13% RTSI 1 217,58 +0,27% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 14:36 Goldman Sachs назвал условия эффективности президента Зеленского Политика, 14:36 8 старинных замков на продажу в Европе Недвижимость, 14:31  В Дагестане обнаружили картельный сговор почти на 18 млрд руб. Общество, 14:31 СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы Общество, 14:25 В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв Общество, 14:21 Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle Общество, 14:21 Партнер FIFA по размещению в отелях утроил выручку благодаря ЧМ-2018 Бизнес, 14:15 Умер снявший фильмы «Стару-ха-pмса» и «Кочерга» кинорежиссер Вадим Гемс Общество, 14:12 Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам «Туполева» и «дочки» «МиГа» Общество, 14:08 Медведчук посоветовал Зеленскому не расслабляться во втором туре выборов Политика, 14:05 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 14:01 Вековая спираль: кому по силам пережить крипто-зиму Крипто, 14:00 5 откровенных историй рестораторов о работе в фуд-молле «Депо. Москва» Pro, 13:52
Дело клана Арашуковых ,  
0 
Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии
По решению президента от должности освобожден прокурор республики Александр Терещенко. Своих постов также лишились руководители транспортных прокуратур двух федеральных округов
Александр Терещенко (Фото: kchr.ru)

Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности Александра Терещенко — главу прокуратуры Карачаево-Черкесии. Об этом говорится на сайте генпрокуратуры России.

Уволены еще несколько высокопоставленных прокуроров, в том числе глава Дальневосточной транспортной прокуратуры Александр Хатунцев и Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов.​ На должность прокурора Рязанской области назначен зампрокурора Воронежской области Иван Панченко, а на должность прокурора Алтайского края — первый заместитель прокурора Волгоградской области Александр Руднев, сообщает генпрокуратура.

Александр Терещенко был назначен на должность прокурора КЧР в 2014 году указом президента. Был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и знаком отличия «За верность закону» III степени.

Два собеседника РБК, близкие к руководству Карачаево-Черкесии, говорят, что Терещенко был приближенным к семье Арашуковых — временно отстраненного сенатора от республики Рауфа Арашукова и его отца, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», Рауля Арашукова.

Политика
Аул, где мечты сбываются: возвышение и падение клана Арашуковых

Арашукову-старшему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Следствие считает, что Рауль Арашуков создал организованное преступное сообщество (ОПС), целью которого были махинации с газом ПАО «Газпром». Сообщалось, что за несколько лет ОПС похитило газа на сумму свыше 30 млрд руб. 

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также обвинение в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Авторы: Маргарита Девяткина, Елизавета Антонова
Теги: Карачаево-Черкесия
Материалы по теме
Суд продлил арест Раулю Арашукову по делу о хищении газа на 31 млрд руб.
Общество
Следствие решило направить Рауфа Арашукова на психиатрическую экспертизу
Общество
Следствие попросило продлить арест Рауфу Арашукову
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter