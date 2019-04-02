Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии

По решению президента от должности освобожден прокурор республики Александр Терещенко. Своих постов также лишились руководители транспортных прокуратур двух федеральных округов

Александр Терещенко (Фото: kchr.ru)

Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности Александра Терещенко — главу прокуратуры Карачаево-Черкесии. Об этом говорится на сайте генпрокуратуры России.

Уволены еще несколько высокопоставленных прокуроров, в том числе глава Дальневосточной транспортной прокуратуры Александр Хатунцев и Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов.​ На должность прокурора Рязанской области назначен зампрокурора Воронежской области Иван Панченко, а на должность прокурора Алтайского края — первый заместитель прокурора Волгоградской области Александр Руднев, сообщает генпрокуратура.

Александр Терещенко был назначен на должность прокурора КЧР в 2014 году указом президента. Был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и знаком отличия «За верность закону» III степени.

Два собеседника РБК, близкие к руководству Карачаево-Черкесии, говорят, что Терещенко был приближенным к семье Арашуковых — временно отстраненного сенатора от республики Рауфа Арашукова и его отца, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», Рауля Арашукова.