Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в «Крокусе» мужчину

Глава СК отметил героизм мужчины, который набросился на одного из стрелявших в людей террористов. Мужчина рассказывал, что пришел в «Крокус» с супругой

Александр Бастрыкин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего одного из террористов при нападении на «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина «проявил беспримерное мужествj» и своими действиями спас жизни окружавших его людей, считают в СК. «Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям СК России представить его к ведомственной награде», — говорится в публикации.

Ранее мужчина по имени Михаил рассказал «России 24», что обезвредил террориста, который приближался к ним с женой. Он оттолкнул женщину, оббежал боевика, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Вместе с другим зрителем мужчина вырубил нападавшего, а после с женой выбрался из здания.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а затем устроили поджог. Выгорели некоторые помещения, часть крыши обрушилась. Оставшиеся конструкции потолка в «Крокусе» также могут обрушиться, предупредил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, спасатели продолжают разбирать завалы. СК завел дело о теракте (ст. 205 УК). Задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. В России объявили 24 марта днем траура. Соболезнования выразили ряд стран, в их числе Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также Совбез ООН.