Воробьев заявил об угрозе обрушения потолка в «Крокус Сити Холле»
Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел, в нем идет основные работы по разбору завалов и поиску людей, сообщил в телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — написал он.
Работы будут идти несколько суток, в них участвуют 719 спасателей и 213 единиц техники.
Воробьев предупредил также, что по мере разбора завалов число жертв будет значительно расти. Сейчас, как сообщил Следственный комитет, известно о 115 погибших.
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