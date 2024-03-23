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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Воробьев заявил об угрозе обрушения потолка в «Крокус Сити Холле»

Воробьев: оставшееся от потолка «Крокус Сити Холла» — под угрозой обрушения
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел, в нем идет основные работы по разбору завалов и поиску людей, сообщил в телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — написал он.

Работы будут идти несколько суток, в них участвуют 719 спасателей и 213 единиц техники.

Воробьев предупредил также, что по мере разбора завалов число жертв будет значительно расти. Сейчас, как сообщил Следственный комитет, известно о 115 погибших.

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Теги
Андрей Воробьев «Крокус Сити Холл» обрушение потолок теракт
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