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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Совбез ООН осудил «гнусный и трусливый» теракт в «Крокус Сити Холле»

Совет Безопасности ООН осудил «гнусный и трусливый» теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Совете Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров теракта в концертном зале, жертвами которого стали, по данным ФСБ, 40 человек, более 100 были ранены
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет Безопасности ООН осудил «гнусный и трусливый» теракт в «Крокус Сити Холле». Заявление представителя Японии Ямадзаки Кадзуюки, которая сейчас председательствует в Совбезе, опубликовал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

«Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности», — говорится в заявлении.

СБ выразил соболезнования семьям погибших и российскому народу, а также пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим. Там подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этого нападения и их передачи правосудию. Члены СБ призвали все государства, «в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности, активно сотрудничать с правительством России, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении», отмечается в заявлении.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло перед концертом группы «Пикник». Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли огонь из автоматического оружия.

В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По данным МЧС, пожар на данный момент локализован. Ведомство сообщало, что его площадь составила около 13 тыс. кв. м.

«Со всех сторон стреляли». Очевидцы — о теракте в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

ФСБ сообщала о 40 погибших и более сотни раненых. Минздрав Московской области затем опубликовал первые списки жертв и раненых. Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что после теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек, в том числе пятеро детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил дело о теракте. Нападение осудили многие страны.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Совет безопасности ООН
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