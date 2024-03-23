Совбез ООН осудил «гнусный и трусливый» теракт в «Крокус Сити Холле»

В Совете Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров теракта в концертном зале, жертвами которого стали, по данным ФСБ, 40 человек, более 100 были ранены

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет Безопасности ООН осудил «гнусный и трусливый» теракт в «Крокус Сити Холле». Заявление представителя Японии Ямадзаки Кадзуюки, которая сейчас председательствует в Совбезе, опубликовал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

«Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности», — говорится в заявлении.

СБ выразил соболезнования семьям погибших и российскому народу, а также пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим. Там подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этого нападения и их передачи правосудию. Члены СБ призвали все государства, «в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности, активно сотрудничать с правительством России, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении», отмечается в заявлении.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло перед концертом группы «Пикник». Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли огонь из автоматического оружия.

В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По данным МЧС, пожар на данный момент локализован. Ведомство сообщало, что его площадь составила около 13 тыс. кв. м.

ФСБ сообщала о 40 погибших и более сотни раненых. Минздрав Московской области затем опубликовал первые списки жертв и раненых. Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что после теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек, в том числе пятеро детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил дело о теракте. Нападение осудили многие страны.