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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК назвал терактом стрельбу и взрывы в «Крокус Сити Холле»

СК: после стрельбы в «Крокусе» возбуждено уголовное дело по статье «Теракт»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт» после стрельбы в «Крокус Сити Холле». Сегодня вечером в здании как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» заведено уголовное дело по статье «Теракт».

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Сегодня вечером как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия в «Крокус Сити Холле», сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

О том, что стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник», сообщила РБК одна из очевидцев Светлана.

Были слышны десятки выстрелов. Есть погибшие и раненые.

ЧП произошло перед концертом, который должен был начаться в 20:00 мск. Музыканты группы «Пикник» не пострадали, об этом сообщил директор коллектива.

Около 21:30 мск в здании «Крокус Сити Холла» произошел второй взрыв, сообщили «Интерфакс» и «Осторожно, новости».

Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него.

ФСБ сообщило, что силовые ведомства предпринимают необходимые меры. Московский СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены на место ЧП.

МЧС Московской области сообщило, что из подвала здания были выведены порядка 100 человек. «Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — отметили в ведомстве.

Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле

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Теги
«Крокус Сити Холл» стрельба теракт
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