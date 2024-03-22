СК назвал терактом стрельбу и взрывы в «Крокус Сити Холле»
После стрельбы в «Крокус Сити Холле» заведено уголовное дело по статье «Теракт».
Сегодня вечером как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия в «Крокус Сити Холле», сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
О том, что стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник», сообщила РБК одна из очевидцев Светлана.
Были слышны десятки выстрелов. Есть погибшие и раненые.
ЧП произошло перед концертом, который должен был начаться в 20:00 мск. Музыканты группы «Пикник» не пострадали, об этом сообщил директор коллектива.
Около 21:30 мск в здании «Крокус Сити Холла» произошел второй взрыв, сообщили «Интерфакс» и «Осторожно, новости».
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него.
ФСБ сообщило, что силовые ведомства предпринимают необходимые меры. Московский СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены на место ЧП.
МЧС Московской области сообщило, что из подвала здания были выведены порядка 100 человек. «Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — отметили в ведомстве.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться