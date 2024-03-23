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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Казахстане усилят меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Токаев после нападения на «Крокус», где погибли не менее 115 человек, провел заседание Совбеза; он поручил усилить взаимодействие Казахстана с другими странами для борьбы с терроризмом
Касым-Жомарт Токаев (в центре)
Касым-Жомарт Токаев (в центре) (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание совета безопасности страны после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба главы государства.

Участники обсудили действия правоохранительных органов и властей в экстремальных ситуациях; Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане, а также взаимодействие с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму.

Президент Казахстана осудил нападение на концертный зал в Подмосковье и «подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма». Ранее он сообщил, что силовики в случае необходимости готовы помочь российским коллегам.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник», а на следующий день ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. По данным спецслужбы, нападение тщательно готовилось, участники заранее спрятали оружие в тайнике. Со слов источников РБК, они хорошо ориентировались в здании и заранее подготовили отход из «Крокуса».

По последним данным СК, при теракте погибли 115 человек; причинами ведомство назвало огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Атаку осудили лидеры многих стран, они направили российской стороне соболезнования.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан Касым-Жомарт Токаев «Крокус Сити Холл» терроризм
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