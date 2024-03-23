Воробьев сообщил об обрушении крыши зрительного зала «Крокуса»

Губернатор сообщил, что в основном огонь ликвидирован, есть «отдельные очаги возгорания». По его словам, спасатели смогли зайти в зрительный зал «Крокус Сити Холла»

Video

Крыша над зрительным залом «Крокус Сити Холла», где накануне вечером произошел теракт, рухнула, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть «отдельные очаги возгорания». МЧС сообщало, что пожар удалось локализовать. По данным ведомства, огнем было охвачено около 13 тыс. кв. м.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, на месте произошедшего продолжают разбирать завалы.

Накануне вечером неизвестные напали на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании возник пожар. СК возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). В Кремле сообщили, что руководители ФСБ, СК, Росгвардии, МЧС, Минздрава доложили Владимиру Путину о нападении.

По данным СК, при теракте погибли более 60 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, включая пятерых детей. МЧС опубликовало список 99 пострадавших по состоянию на 04:00 мск.